HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3425 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/17 geht es um gute Aussichten, dass das heute ein Top5-Handelstag in 2022 wird. Ich hatte ja das Wort "Fobi" (vgl. Phobie) erfunden, "Fear of buying in", aber vielleicht kommt ja Fomo auch wieder. Thema des Tages ist eine Recherche von Oliver Lintner, upgedatet für den Podcast hier (thx, Oliver"). Gibt es im ATX Aktien mit mehr als 4% Dividendenrendite, KGV kleiner 7 und KBV kleiner 1? Ja, gibt es, sogar 4 davon; Erste Group, OMV, VIG und voestalpine. News gibt es zu Verbund, OMV, Andritz, Valneva, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...