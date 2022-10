Der kanadische Brennstoffzellen-Spezialist Ballard Power Systems hat eine Investition über 130 Millionen US-Dollar in China angekündigt. Damit sollen sowohl ein Entwicklungszentrum als auch eine Fabrik für Membranelektrodeneinheiten (MEA) nahe Shanghai errichtet werden. Die geplante Eröffnung ist 2025. Ballard verfolgt nach eigenen Angaben eine "local for local"-Produktionsstrategie - die in China ...

