Semodu AG: SEMODU AG schließt Grundstücksakquisition erfolgreich ab, entwickelt voll modulares Quartiersprojekt und schafft Lebensraum in Schwerin inkl. Seeblick.



04.10.2022

Neuer Wohnraum mit unmittelbarer Nähe zu Wasser- und Grünflächen.

Quartier umfasst ca. 150-200 Wohneinheiten.

Fortsetzung der Wachstumsstrategie: SEMODU AG entwickelt Portfolio nachhaltiger Quartiere. Die SEMODU AG, ein führender modularer, technologie-fokussierter Projektentwickler für nachhaltige und bezahlbare Quartiersentwicklungen, erwirbt ein ca. 19.500 m² großes Grundstück in Schwerin, der kulturell geprägten Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns.



Das geplante Quartier befindet sich im aufstrebenden Stadtteil Neu Zippendorf, der mit seinem Flair und einzigartiger Natur viele Zuzügler anzieht. Diese schätzen die Seenlandschaft und das lebendige Ambiente sowie die sehr gute Verkehrsanbindung an die Ostseeküste, Lübeck, Rostock und Hamburg. Neu Zippendorf befindet sich im Südosten der Stadt, südlich des Schweriner Sees.



Geplant ist auf dem Areal bis Ende 2025/2026, in drei Bauabschnitten, die Entwicklung eines nachhaltigen Wohnquartiers mit insgesamt ca. 150-200 Wohneinheiten sowie ca. 200 Stellplätzen.

Auf dem rund 19.500 m² großen Gelände sollen innovative und modulare errichtete Wohneinheiten im Nutzungsmix für die unterschiedlichen Wohnbedürfnisse von Familien, Senioren und Alleinstehenden entstehen.

Durch die Projektierung und die Anordnung der geplanten Gebäudekörper auf dem Grundstück wird dieses optimal genutzt, sodass eine überdurchschnittliche Flächeneffizienz erreicht wird.



"Das Quartiersprojekt wird vollständig modular bebaut und ist ein ideales Beispiel für unsere erfolgreiche strategische Ausrichtung. Mit unserer hauseigenen Entwicklungs- und Bauexpertise erschließen wir für die künftigen Bewohner ein attraktives Wohnquartier mit hoher Lebensqualität in einer bevorzugten Umgebung. Des Weiteren können wir die Quartiersentwicklung von Beginn an exakt auf die von uns definierten Nachhaltigkeitsstandards projektieren, sowohl was Energieeffizienz als auch soziale Aspekte betrifft", sagt Frank Talmon l'Armée, Vorstand der SEMODU AG.



Weitere Informationen über SEMODU finden Sie unter: https://semodu.com/investor-relations/.

Kontakt: Benedict Heidbüchel, LL.M.

Head of Investor Relations

SEMODU AG

Phone +49 1590 1798 785

investor-relations@semodu.com



04.10.2022

