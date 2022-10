SmartStream, der Anbieter von Lösungen für das Transaction Lifecycle Management (TLM) im Finanzbereich, hat für seine Lösung SmartStream Air, eine rein cloud-native KI-Anwendung für den Finanzabgleich, den Red Dot Design Award erhalten. Dabei handelt es sich um den renommiertesten internationalen Preis für qualitativ hochwertiges Design. Die Kategorie "Finance Applications Design" (Design von Finanzanwendungen) ist eine von 76 Kategorien. In ihr werden Auszeichnungen dafür vergeben, wie herausragendes Design die Benutzerfreundlichkeit einer Finanzdienstleistungslösung entscheidend verbessern kann. Für den letztjährigen Wettbewerb wurden weltweit über 20.000 Beiträge eingereicht, aus denen SmartStream Air bei den Awards im Jahr 2022 als klarer Sieger hervorging.

Der Red Dot Design Award zählt zu den weltweit größten Designwettbewerben. Er ist international mittlerweile die begehrteste Auszeichnung für herausragendes Design. Prämiert werden damit die besten Marken und kreativsten Arbeiten des Jahres. Zu den bisherigen Gewinnern zählen unter anderem Apple, IBM, Samsung, ING und BMW sowie weitere bekannte Markenunternehmen.

Haytham Kaddoura, Chief Executive Officer von SmartStream, erklärt dazu: "Wir sind sehr stolz darauf, den ersten Red Dot Award zu erhalten, mit dem eine Lösung für den Finanzabgleich bedacht wird. Dass unsere Lösung SmartStream Air von einer derart renommierten Organisation und dazu auch noch auf wirklich globaler Ebene ausgezeichnet wurde, ist ein echter Beweis für das Engagement und die herausragende Arbeit unserer Design- und Experience-Abteilung sowie der Wissenschaftler und Entwickler unseres Innovationslabors. Der Award ist die Bestätigung dafür, dass unser UI/UX-Design das beste ist das sind die Talente und das Know-how, die unsere Kunden bei allen unseren Lösungen erwarten können."

Prof. Dr. Peter Zec, Gründer und CEO von Red Dot, merkt dazu Folgendes an: "Die Auszeichnungen in diesem Wettbewerbsjahr zeigen, was gutes Kommunikationsdesign leisten kann. Es ist in der Lage, komplexe Probleme zu erkennen und diese in Lösungen umzusetzen. Es ist in der Lage, vielschichtige Informationen leicht verständlich darzustellen und zugänglich zu machen. Die Bandbreite der dafür genutzten Kanäle, Medien und Materialien ist dabei außergewöhnlich groß. Sie sind mit Ihrem Design in einem großen internationalen Teilnehmerfeld als Sieger hervorgegangen. Herzlichen Glückwunsch zu diesem besonderen Erfolg!"

In der Jury von Red Dot sitzen 24 Jurymitglieder aus zwölf Ländern. Allen gemeinsam ist ihre Kompetenz im Bereich Design, die sie während ihrer Laufbahn als Professoren, Kommunikationsdesigner bzw. Journalisten erworben haben. Neben der Auszeichnung wird der Siegerbeitrag von SmartStream Air im kommenden Jahr in renommierten Museen ausgestellt, beginnend mit dem Museum für Kommunikation in Berlin am 29. November 2022, gefolgt vom Red Dot Design Museum in Essen und von den Red Dot Design Museen im chinesischen Xiamen und in Singapur. Darüber hinaus wird das Produkt in einem Buch präsentiert, das für den weltweiten Vertrieb produziert wird und herausragende Leistungen in puncto Design in aller Welt hervorhebt.

Weitere Informationen zu SmartStream: www.smartstream-stp.com

Weitere Informationen zu Red Dot: www.red-dot.de

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221004005127/de/

Contacts:

Shamira Alidina, Media Relations Director, Dina Communications

Tel.: +44 (0) 7801 590718

E-Mail: shamira@dinacomms.com

Nathan Gee, Marketing Director, SmartStream Technologies

Tel.: +44 (0) 20 7898 0630

E-Mail: nathan.gee@smartstream-stp.com