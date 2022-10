Nach dem schwungvollen Oktober-Beginn setzt sich der jüngste Aufwärtstrend am deutschen Aktienmarkt am Dienstag eindrucksvoll fort. Der DAX +2,83% kletterte zur Mittagszeit um 3,2 Prozent auf 12.600 Punkte. Der MDAX +2,67% legt derweil um rund 2,8 Prozent auf 23.301 Punkte zu. Als Kurstreiber gilt die Hoffnung auf eine weniger harte Geldpolitik der Notenbanken. Noch in der Vorwoche war der DAX mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...