Nio hat am 30. September die erste Charge des in Serie produzierten ET5 an Kunden in China ausgeliefert - und damit ganz knapp das angepeilte Lieferfenster getroffen. In der Folge will Nio die Auslieferungen der E-Limousine aber sehr schnell skalieren. 2023 könnte der ET5 auch nach Deutschland kommen. Dass der ET5 ab September 2022 ausgeliefert werden soll, wurde bereits zu dessen Premiere im Dezember ...

