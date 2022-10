Entgegen dem allgemeinen Aufwärtstrend am deutschen Aktienmarkt hat sich die Rheinmetall-Aktie am Dienstag bis in den frühen Nachmittag auffällig schwach präsentiert. Mit einem deutlichen Minus sind die Papiere des Rüstungskonzerns dabei klares Schlusslicht im MDAX. Grund dafür ist eine Nachricht aus Australien.Laut Medienberichten aus Australien verzögert sich dort die Entscheidung zwischen dem Luchs-Spähpanzer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...