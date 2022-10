Während bei Tesla zahlreiche Produktionskürzungen in Shanghai und Deutschland die Produktionszahlen in diesem Jahr etwas gedämpft haben, blickt der Autobauer Rivian gelassen in die Zukunft und hält für das Gesamtjahr an seinem Produktionsziel von 25.000 Fahrzeugen weiter fest. Dies befeuerte den Aktienkurs am Montag nachbörslich merklich, das Papier konnte direkt über den 50-Tage-Durchschnitt springen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...