Wann endet endlich der Bärenmarkt? Um dieser Frage ein Stück näher zu kommen, analysiert Martin Utschneider bei w:o TV die Charts von DAX, Gold, Bitcoin sowie EUR/USD. Auch der Chart der Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen wird untersucht. Was die Chartanalyse uns Anlegern verrät, erfahren Sie im Video. Gleich einschalten!

Moderation: Cornelia Eidloth, Text: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion



Noch ein spannender Hinweis in eigener Sache:

+ 100 % in nur 8 Tagen. Der neue Börsendienst FAST BREAK des Charttechnikexperten Stefan Klotter macht schon zum Auftakt seinem Namen alle Ehre. Mit einem Short-Move bei Tesla aufgrund einer negativen Signallage der Indikatoren in Kombination mit einer signifikanten Chartformation konnten die Anleger satte Gewinne einfahren. Der Trade ist weiterhin heiß, Neueinsteiger können noch profitieren. Weitere Informationen finden Sie hier.

Enthaltene Werte: DE0008469008,EU0009652759,XD0002747026,BTC~USD