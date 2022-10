Kennen Sie schon den neuen Börsendienst FAST BREAK von Charttechnikexperte Stefan Klotter - https://bit.ly/3CaeN3r Jetzt ausprobieren und 50 Prozent Rabatt sichern. Die Aussicht auf eine Kursänderung in der bislang straffen Zinspolitik der internationalen Notenbanken sorgt am Markt derzeit für Hoffnungsschimmer. DAX und Co. zeigen erste Erholungstendenzen und machen Boden gut. Martin Utschneider, Leiter der Technischen Analyse bei Donner & Reuschel analysiert im Interview mit Cornelia Eidloth die aktuellen Charts der Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen, den DAX, sowie Gold, Bitcoin und den EUR/USD-Kurs. KAPITEL 0:00 Einstieg 0:46 10Y Bond Yield 2:30 DAX 4:02 EUR/USD 5:20 Gold 6:20 Bitcoin