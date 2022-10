Wolfsburg (ots) -"Die Ausstellung ist provokant, rough und authentisch. Sie erzählt von Freundschaft, Freiheit und Zusammenhalt und richtet sich an Porsche-Fans, Vintage-Car-Aficionados und alle, die sich für spannende Charaktere und ihre Geschichten interessieren." (Frank Kayser)Liebe Medienvertretende,wir freuen uns sehr, Sie zur Eröffnung unserer Ausstellungthe RBook Roadshow@Autostadtam 6. Oktober 2022 um 18 Uhr in das ZeitHaus (Fotoausstellungsraum) der Autostadt einzuladen.Die Autostadt in Wolfsburg freut sich, nach dem Porsche Experience Center am Hockenheimring sowie bei Porsche auf Sylt die neue Station der exklusiven Ausstellung "the RBook Roadshow" sein zu können.Der renommierte Fotograf und Filmemacher Frank Kayser zeigt in einer multimedialen Ausstellung die besten Bilder aus seinem mehrfach preisgekröntem Bestseller "the RBook".Seine Werke vermitteln den kalifornischen Lifestyle und machen einen Blick in die ganz besondere Auto-Welt der berüchtigten RGruppe möglich. Zu sehen sind in seinen Bildern und Filmen spektakuläre Landschaften, außergewöhnliche Porsche 911 und schräge Typen. Eineinhalb Jahre haben Kayser und sein Team die Clubmitglieder begleitet und das "Lebensgefühl R-Gruppe" auf 580 Seiten in seinem RBook und seinen Roadmovies dokumentiert - für Porsche-Fans, für Vintage-Aficionados, und für alle, die in einem Automobil mehr sehen als nur ein Fortbewegungsmittel.Gegründet vor rund 20 Jahren und streng auf maximal 300 Mitglieder limitiert, ist die RGruppe das Herz des Porsche-Lebens in den USA. Vom Feuerwehrmann bis zum schwer vermögenden Architekten eint die Mitglieder nicht nur die Passion für historische Porsche. Der Club steht für Freundschaft, Freiheit und Zusammenhalt und für ein Leben, wo der Weg immer auch das Ziel ist. Er zelebriert den "California Attitude" - das besondere Lebensgefühl von Freiheit und Echt sein - in Reinform.Seien Sie neugierig! Lassen Sie sich überraschen! Seien Sie dabei!Bitte akkreditieren Sie sich per E-Mail an pressestelle@autostadt.de.Honorarfreies Bildmaterial steht Ihnen auf dem Presseportal (https://presse.autostadt.de/#949256/the-rbook-roadshowautostadt)zur Verfügung:Pressekontakt:Autostadt GmbHUnternehmenskommunikationStadtbrücke38440 WolfsburgTelefon +49 - (0) 5361 40-1444Telefax +49 - (0) 5361 40-1419E-Mail: pressestelle@autostadt.deOriginal-Content von: Autostadt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19185/5336249