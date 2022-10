Die Hapag-Lloyd AG (ISIN: DE000HLAG475) und die SM SAAM S.A. haben heute einen Anteilskaufvertrag unterzeichnet, nach dem Hapag-Lloyd 100 % der Anteile an SAAM Ports S.A. und SAAM Logistics S.A. übernehmen wird. Die Transaktion umfasst das gesamte Terminalgeschäft von SM SAAM ebenso wie damit verbundene Logistikdienstleistungen. Die Vertragsparteien haben sich auf einen Preis von rund 1 Milliarde US-Dollar geeinigt, der auch das mit dem Logistikgeschäft verbundene Immobilienvermögen beinhaltet. Hapag-Lloyd will Geschäft weiter zu stärken Die in Chile ansässige SM SAAM ist ein Terminalbetreiber, ...

