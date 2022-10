München (ots) -- LEONINE Studios forciert internationales Wachstum und Investitionen in Premium Content im Bereich Dokumentation- Christian und Reinhardt Beetz bleiben weiterhin Geschäftsführer der gebrueder beetz Filmproduktion- Georg Tschurtschenthaler wird Chief Creative Officer der gebrueder beetz FilmproduktionLEONINE Studios übernimmt zum 04.10.2022 eine 50 Prozent Kontrollmehrheit an der gebrueder beetz Filmproduktion GmbH & Co. KG mit ihren Standorten in Berlin, Hamburg und Köln. Mit der Vereinbarung hat sich LEONINE Studios zudem das Recht zur Übernahme der verbleibenden 50 Prozent der Anteile gesichert. An der gebrueder beetz Filmproduktion Lüneburg GmbH werden direkt 100 Prozent der Anteile übernommen. Die gebrueder beetz Filmproduktionsgruppe zählt zu den renommiertesten Produktionshäusern im deutschsprachigen Raum. Sie produziert national und international gefeierte, vielfach preisgekrönte Dokumentarfilme und -serien verschiedener Genres für Kino, TV und Streaming.Die gebrueder beetz Filmproduktionsgruppe bleibt als eigenständiges Unternehmen und Marke innerhalb des Segmentes LEONINE Production bestehen. Die bisherigen geschäftsführenden Gesellschafter Christian und Reinhardt Beetz werden das Unternehmen weiterhin als Geschäftsführer leiten. Fred Kogel, der neben seiner Funktion als CEO der LEONINE Studios den Bereich Non-Fiction Produktion und Lizenzeinkauf verantwortet, wird nach Vollzug der Transaktion in die Geschäftsführungen der Unternehmen der gebrueder beetz Filmproduktionsgruppe eintreten.Fred Kogel, CEO der LEONINE Studios, kommentiert: "Mit der gebrueder beetz Filmproduktionsgruppe haben wir uns im Dokumentar-Bereich mit dem profiliertesten Produktionsunternehmen Deutschlands verstärkt. Die neue Aufstellung eröffnet uns gemeinsam mit dem herausragenden Team der gebrueder beetz Filmproduktion eine Vielzahl an Möglichkeiten, am starken nationalen und internationalen Marktwachstum im Dokumentationsbereich zu partizipieren. Hier werden wir in eigene High-End-IPs mit internationalem Auswertungspotenzial und in die Entwicklung eigener Stoffe investieren. Christian und Reinhardt Beetz sind Vordenker und bekannt für ihre wegweisenden hochwertigen Produktionen, die auch regelmäßig international reüssieren und Preise gewinnen. Die inhaltliche Ausrichtung passt hervorragend zum Premium Content Anspruch von LEONINE. Wir freuen uns außerordentlich, Christian und Reinhardt als zwei der besten kreativen Köpfe zusammen mit ihrem Team willkommen zu heißen."Christian und Reinhardt Beetz, Geschäftsführer der gebrueder beetz Filmproduktion: "Der internationale Dokumentarfilm im Prime-Segment steht vor großen Herausforderungen. Die Ansprüche an die Produktionen haben sich vervielfacht und der Markt hat sich stark internationalisiert. Das globale Publikum erwartet erstklassige und hochwertige Dokumentarfilme. Um aus Deutschland heraus weiterhin für den weltweiten Markt zu arbeiten, braucht es einen starken Partner. Unter dem Dach von LEONINE Studios eröffnen sich uns eine Vielzahl spannender Chancen, nationale und vor allem auch internationale Kooperationen und Koproduktionen umzusetzen. Wir konzentrieren uns darauf, unser Slate an High-End Dokumentationen im Film- und Serienbereich mit einem globalen Bezug weiter auszubauen und intensivieren damit unsere langjährig bestehenden Partnerschaften mit Sendern, Streamern und Vertrieben."Georg Tschurtschenthaler, der langjährige Senior Producer und Showrunner der gebrueder beetz Filmproduktion, wird neuer Chief Creative Officer und kümmert sich um den Entwicklungs-Slate für die neuen High-End Dokumentarfilme und -serien.Zu den über 250 Produktionen der gebrueder beetz Filmproduktion zählen u.a. die Oscar®-nominierte Dokumentation OPEN HEART (https://youtu.be/hcnFr8cC8F0), der Emmy Award nominierte, mehrfach preisgekrönte Doku-Thriller THE CLEANERS (https://youtu.be/1h7-JyQ-JR4), der auf dem Sundance International Film Festival seine Weltpremiere feierte sowie das erste deutsche Netflix Original ROHWEDDER - EINIGKEIT UND MORD UND FREIHEIT (https://youtu.be/gZpeu5y7npE), die Emmy Award nominierte Investigativ-Dokumentation DIE JAGD NACH GADDAFIS MILLIARDEN, die mit dem IDA International Documentary Award ausgezeichnete Doku-Serie VIRAL DREAMS (https://gebrueder-beetz.de/en/productions/viral-dreams/) und das erfolgreiche Sexual-Format MAKE LOVE (https://youtu.be/wmelK_CduyY).Noch in diesem Jahr wird die erste vom German Motion Picture Fund geförderte High-End Doku-Serie REEPERBAHN - SPECIAL UNIT 65, die beim Berlin Series Festival bereits als beste Doku-Serie des Jahres 2022 ausgezeichnet wurde, in der ARD Mediathek zu sehen sein. Die Serie und die neue Produktion A CENTURY OF SEX EDUCATION werden diesen Oktober auf der Mipcom in Cannes präsentiert.Das Segment LEONINE Production umfasst nun acht Produktionsmarken: gebrueder beetz Filmproduktion, hyperbole, i&u TV, Madame Zheng Production, Odeon Fiction, SEO Entertainment, W&B Television und Wiedemann & Berg Film. LEONINE Studios deckt damit das gesamte Spektrum der Film-, TV- und Streaming-Produktion von scripted und non-scripted Content im Premium-Bereich in allen Genres und für alle Verbreitungskanäle ab.Über LEONINE StudiosLEONINE Studios ist ein unabhängiges deutsches Medienunternehmen. Der Fokus liegt darauf, Zuschauer durch hochwertige Inhalte zu begeistern und Wegbegleiter für kreative Talente zu sein.Mit seinen drei Geschäftsbereichen LEONINE Production, LEONINE Distribution und LEONINE Licensing deckt das Medienunternehmen die gesamte Wertschöpfungskette des Bewegtbild-Marktes ab. LEONINE Studios produziert Spielfilme, Serien, TV-Shows, Entertainment-Formate, Infotainment-Formate, Content für Social Media Kanäle und koproduziert nationale und internationale Fiction-Formate. Hinter den Produktionsmarken von LEONINE Studios, zu denen gebrueder beetz Filmproduktion, hyperbole, i&u TV, Madame Zheng Production, Odeon Fiction, SEO Entertainment, W&B Television und Wiedemann & Berg Film gehören, stehen preisgekrönte Produzenten und hervorragende kreative Talente. LEONINE Studios vermarktet eigenproduzierten und lizensierten Content in Kinos, auf digitalen Plattformen, im Home Entertainment und bei TV-Sendern. Das Unternehmen verfügt über eine marktführende Lizenzbibliothek mit Programmen aller Formate und Genres. Durch die Unabhängigkeit des Unternehmens können alle Marktteilnehmer mit hochwertigen Inhalten bedient werden - digitale Streaming-Anbieter, Pay-TV Partner ebenso wie öffentlich-rechtliche und private Fernsehsender.Über gebrueder beetz FilmproduktionSeit ihrer Gründung im Jahr 2000 hat die gebrueder beetz filmproduktion bereits mehr als 250 hochwertige Dokumentationen, Serien und Kinodokumentarfilme für den nationalen und internationalen Markt produziert und wird vom führenden Branchenmagazin "Realscreen" unter den 100 bedeutendsten Produktionsfirmen weltweit gelistet.Die Produktionen sind regelmäßig im Wettbewerb großer internationaler A-Festivals zu sehen und erhielten mehr als 100 Auszeichnungen, darunter den Grimme-Preis, den Cinema for Peace Award, den International Documentary Award, den Prix Europa, den Deutschen Filmpreis, den HotDocs Filmmakers Award, den British Independent Award, den Wirtschaftsfilmpreis des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, den Rockie Award und den Special Jury Award des International Documentary Film Festivals Amsterdam.Die gebrueder beetz Filmproduktion steht für engagierte Filme, mitreißendes Storytelling und ein breitgefächertes Themenspektrum von packenden Krimi-Dokus über berührende Biografien, spektakuläre Natur- und Abenteuerserien bis hin zu zeitgenössischen Musik- und Kulturproduktionen. Pro Jahr entstehen 12 bis 15 ausgewählte Filme und Dokumentarserien. Zur Weiterentwicklung der klassischen Erzählstrukturen in Kino, TV und Streaming ergänzt gebrueder beetz Filmproduktion ihre Produktionen durch innovative crossmediale Formate wie Web-Dokus, Apps, Social Media- Kampagnen, Lernspiele, Ausstellungen, Medienevents und Bücher.