Zum Wochenbeginn zeigten vor allem energie-Werte in den USA wieder deutliche Erholungsansätze. So brachte es der Ölmulti Chevron bspw. Seit dem Freitagsschluss auf einen Zugewinn von rund 7% (per Redaktionsschluss) und war am Montag bereits Tagesgewinner im Dow Jones. Und die Aussichten bleiben gut: In Phasen knapper Energie steigen deren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...