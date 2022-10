Sixt bestellt Elektroautos von BYD - Außerdem: Wie volatil, wie stürmisch wird der Herbst? Und wie profitieren Anleger davon?

Werbung



Der deutsche Autovermieter Sixt gab heute bekannt, sein Angebot an Elektroautos weiter auszubauen - unter anderem mit Fahrzeugen des chinesischen Herstellers BYD. Außerdem: In unserem kommenden Webinar wagen wir einen Blick auf die Volatilität und die Einflüsse auf unsere Finanzmärkte. Was bedeutet das für das Jahresende?



Die Elektrifizierung der Automobil-Flotte des Sixt-Konzerns schreitet weiter voran. Der Konzern, welcher bekannt für seine Autovermietung und Carsharing ist, gab nun bekannt, Elektroautos des chinesischen Herstellers BYD ("Build Your Dreams") in sein Repertoire aufnehmen zu wollen. Angefangen mit dem Modell "Atto 3", einem Elektro-SUV, sollen im Laufe dieses Jahrzehnts 100.000 weitere elektronisch betriebene Fahrzeuge folgen. Sixt plant, dass bis 2030 zwischen 70 und 90 Prozent seiner Fahrzeuge elektrisch betrieben sein sollen. BYD selbst kurbelt damit seine Expansion in Deutschland ordentlich an. In China hatte das Unternehmen in diesem Jahr bereits knapp eine Millionen Fahrzeuge verkauft. Ein Argument für den chinesischen Hersteller sei, dass dieser eine bessere Lieferbarkeit der Autos gewährleiste, verglichen mit westlichen Autobauern. BYD profitiert hierbei besonders davon, Akkus und auch Antriebe für seine Elektrofahrzeuge eigens herzustellen.





Ein bewegungsreiches drittes Quartal ging zu Ende. Doch wie geht es nun weiter? Was bedeuten die extremen Kursbewegungen der letzten Wochen für uns? Was genau es mit der Volatilität und derer Einflüsse auf die Finanzmärkte auf sich hat, erfahren sie in unserem morgigen Webinar. Stoßen sie um 18:30 dazu. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Auch in den kommenden Wochen bieten wir Webinare zu aktuellen Themen, welche die Anlegerwelt bewegen.

