Wien (www.fondscheck.de) - Die Hamburger Privatbank Berenberg schickt ein neues Portfolio in den Vertrieb: Der Berenberg Sentiment Fund nutzt für die Einzeltitelwahl einen eigenen Big-Data-KI-Ansatz, der die Stimmung am Markt analysiert, so die Experten von "FONDS professionell".Das Wealth & Asset Management von Berenberg gehe mit einem neuen Portfolio an den Start. Der Berenberg Sentiment Fund (ISIN DE000A1C0UD3/ WKN A1C0UD) basiere auf dem hauseigenen Big-Data-KI-Ansatz von Berenberg, der täglich mehrere hunderttausend globale und unstrukturierte Echtzeit-Nachrichten vollautomatisch analysiere und daraus Handelssignale generiere. "Die Stimmung der Investoren ist ein entscheidender Treiber von Marktbewegungen", erkläre die Privatbank in einer Pressemitteilung. Bei Berenberg würden Nachrichten daher nach festgelegten Parametern analysiert, mittels natürlicher Sprachverarbeitung interpretiert und unter Einsatz von mehrdimensionalen Filtern in Stimmungswerte übersetzt. ...

