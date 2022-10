Mainz (ots) -Sonntag, 9. Oktober 2022, 20.20 UhrErstausstrahlungDie Zeiten sind zu ernst, um den Humor zu verlieren. Kabarettist und Stand-up-Comedian Till Reiners und seine Gäste stellen sich in "Till Reiners' Happy Hour" am Sonntag, 9. Oktober 2022, 20.20 Uhr, dem Wahnsinn der Welt entgegen. In der neuen Folge der satirischen 3sat-Mix-Show sind zu Gast: Maxi Gstettenbauer, Passun Azhand, Markus Barth, Tereza Hossa und Romano.Till Reiners offenbart, dass er sich mittlerweile am liebsten mit gleichaltrigen Freunden trifft und sich vom Party-Typ zum Brettspiele-Typ gewandelt hat. Dabei ist dem 37-jährigen eines besonders aufgefallen: "In meinem Alter haben die Leute entweder zu viel Zeit oder zu viele Kinder." Natürlich hat er als moderner Mann dafür schon eine Lösung parat: Die Kind-Sharing-App. Was es damit auf sich hat und noch mehr geniale Ideen verrät Till Reiners in der nächsten "Happy Hour".Die Gäste im Überblick:Maxi Gstettenbauer: Der Stand-up-Comedian, Moderator und Podcaster beweist auch in seinem vierten Soloprogramm "Next Level", wo das Humorzentrum liegt: irgendwo zwischen Hirn, Herz und Bauch.Passun Azhand: Der empathische Bonvivant mit dem Charme eines Kreuzberger Türstehers erzählt pointenreich Geschichten aus der Halbwelt zwischen Alltag und Fantasie.Markus Barth: Als Stand-up-Comedian, Buchautor und Mastermind zahlreicher Comedyshows ist er ein unverwechselbarer Großmeister intelligenter Unterhaltungskunst.Tereza Hossa: Die selbsterklärte Lebefrau mit Wurzeln in Australien und einer Heimat in Wien folgt der Realität in den zu Ende gedachten Wahnsinn - schwarzhumorig und konsequent.Romano: In seiner grenzenlosen Welt scheint alles möglich: Rap, Metalkutten ebenso wie ein schlageresker "Schrei der Wildnis".Weitere SendetermineSonntag, 23. Oktober 2022, 20.15 UhrSonntag, 6. November 2022, 20.15 UhrDie Sendung ist ab Sendedatum ein Jahr lang in der 3satMediathek abrufbar.Video von "Till Reiners' Happy Hour" am Sonntag, 9. Oktober 2022, im 3sat-Pressetreff: https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/till-reiners-happy-hour-3Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/tillreinershappyhour3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5336368