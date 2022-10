Nahtlose und verbesserte Visualisierung gepoolter Handelsdaten von Glimpse Markets in FlexFI

FlexTrade Systems (@FlexTrade), ein weltweit führender Anbieter von Multi-Asset-Ausführungs- und Order-Management-Systemen, und Glimpse Markets, eine Buy-Side-Datenaustauschplattform für die Anleihemärkte, gaben jetzt die vollständige Integration der Glimpse-Handelsdaten in die FlexTrade-Lösung Fixed Income EMS bekannt: FlexFI.

Glimpse Markets ist ein auf der Buy-Side betriebenes Netzwerk für den Austausch von Daten, das den Beteiligten den Zugriff auf ungefilterte Nachhandelsdaten zur Ausführung von Anleihegeschäften ermöglicht. Es ermöglicht den Zugriff auf bisher unzugängliche Handelsinformationen und verändert so die Art und Weise, wie Händler und Portfoliomanager Liquidität beschaffen, die Preise für Anleihen festlegen und eine optimale Ausführung sicherstellen.

Mit dieser Zwei-Wege-Integration können Anleihehändler große Mengen von aggregierten Glimpse-Rohhandelsdaten nahtlos in das Bond Widget von FlexFI integrieren und weiterverarbeiten. Mit den hoch entwickelten Visualisierungs-Tools von FlexFI können Daten in einem anwenderfreundlichen Format dargestellt und verstanden werden. Über eine weitere dynamische Sortierung lassen sich verschiedene Anleihen aus dem Glimpse-Datensatz schnell heraussuchen und analysieren. Werden sie zusammen mit anderen Marktdatenquellen und der Liquidität betrachtet, kann dies die Preisfindung verbessern und einen konsolidierten Überblick über den Markt für den Handel mit Anleihen liefern.

Darüber hinaus können Anleiheteams mit Hilfe der robusten und flexiblen APIs von FlexFI einen Beitrag zum Glimpse-Netzwerk von gepoolten Buy-Side-Daten leisten, indem sie ihre Tagesabschluss-Dateien in verschiedenen Formaten hochladen und so den Aufwand und den betrieblichen Aufwand minimieren.

Paul O'Brien, Gründer und Chief Executive von Glimpse Markets, erklärte: "Die Integration mit führenden Anbietern von Execution-Management-Systemen (EMS) hat für Glimpse höchste Priorität, denn nur so kann sichergestellt werden, dass die Fülle der von uns angebotenen Daten so nahtlos wie möglich in die Arbeitsabläufe unserer Kunden im Anleihehandel eingebunden wird. Es ist schon spannend zu sehen, welche neuen, innovativen Wege EMS-Anbieter wie FlexTrade beschreiten, um aus dem Glimpse-Datensatz einzigartige Einblicke zu gewinnen, die letztlich dem Endanleger zugute kommen."

Andy Mahoney, Managing Director, EMEA bei FlexTrade, merkte an: "Die Einbeziehung des innovativen Datenangebots von Glimpse in unser Anleihe-EMS FlexFI hat das Potenzial, die Art und Weise, wie Analysen genutzt werden, von Grund auf neu zu gestalten. In einem ersten Schritt kann die Aufbereitung der Rohdaten in einem visuell ansprechenden Format dazu beitragen, aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen und die Preisfindung zu optimieren. Auf längere Sicht eröffnet diese Integration den Anleihehändlern aber auch viele weitere Möglichkeiten, sich die Handelsdaten zunutze zu machen. So könnten Händler beispielsweise Glimpse-Daten in Zukunft als Eingangsgrößen für KI-gesteuerte Automatisierungs-Workflow-Strategien nutzen."

Über FlexTrade Systems

FlexTrade Systems ist ein weltweit führender Anbieter von leistungsstarken anlageklassenübergreifenden Ausführungs- und Order-Management-Systemen für Wertpapiere, festverzinsliche Instrumente, Devisen, Termingeschäfte und Optionen. Als Vorreiter auf diesem Gebiet genießt FlexTrade internationales Ansehen für die Einführung von FlexTRADER, dem weltweit ersten brokerneutralen Ausführungsmanagement-Handelssystem, das Kunden umfassende Möglichkeiten zum Suchen und Nutzen von Liquidität verschafft und ihnen die vollumfängliche Kontrolle und Anpassung ihrer Ausführungsabläufe ermöglicht und zugleich die Vertraulichkeit ihrer Handelsstrategien wahrt.

Über Glimpse

Glimpse ist ein Buy-Side-Datenaustausch-Netzwerk, das sich ursprünglich auf den Markt für Unternehmensanleihen und aufstrebende Märkte konzentriert hat. Teilnehmende Klienten übermitteln vereinbarte Teilmengen ihrer Handelsdaten an Glimpse, das die Daten anschließend aggregiert, anonymisiert und an alle Mitglieder des Netzwerks weiterverteilt. Das Angebot von Glimpse basiert auf einem "Give to Get"-Modell, bei dem die Klienten ihre Handelsdaten beisteuern müssen, um die aggregierten und anonymisierten Daten von allen anderen Mitgliedern zu erhalten. Die Teilnahme ist kostenlos, und alle Klienten können sich die von ihnen eingebrachten Daten über einen Gewinnverteilungsvertrag anteilig vergüten lassen. Die Initiative wird vom Buy-Side-Beirat gelenkt und gestaltet.

