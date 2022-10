ZUG, SCHWEIZ / ACCESSWIRE / 4. Oktober 2022 / Sub0, die Entwicklerkonferenz von Polkadot, lädt neue Entwickler ein, die moderne Technologie des beliebten Proof-of-Stake-Netzwerks - eines der umweltfreundlichsten Web3-Ökosysteme, die es derzeit gibt - zu entdecken.

In erster Linie geht es darum zu lernen, was es bedeutet, auf Polkadot aufzubauen. Dazu gehört das Erforschen der Interoperabilität, bei der Blockchains zusammenarbeiten, um reale Probleme zu lösen und dauerhafte Anwendungsfälle zu schaffen.

Sub0 2022 geht am 28. und 29. November in der LX Factory in Lissabon über die Bühne. Ab sofort kann sich jeder, der an dieser Präsenzveranstaltung teilnehmen möchte, registrieren. Auch aktuelle Entwickler des Polkadot-Ökosystems sind aufgerufen, sich anzumelden.

Nachdem die letzten beiden äußerst erfolgreichen sub0-Veranstaltungen virtuell abgehalten werden mussten, freut sich die Community schon sehr darauf, die Teilnehmer im Herbst persönlich in der portugiesischen Hauptstadt begrüßen zu können.

Die Agenda der sub0 2022 wurde mittlerweile veröffentlicht und umfasst mehr als 50 internationale Redner aus allen Bereichen des Polkadot-Entwickler-Ökosystems.

Mit zwei unterschiedlichen Tracks will die sub0 2022 ein noch größeres Publikum ansprechen. Im "Starters' Track" werden neugierige Newcomer in die Mechanismen des Polkadot-Ökosystems eingeführt, während der "Builders' Track" tiefer in die Materie eintaucht und Entwickler zusammenbringt, um über diverse Themen zu diskutieren und daneben auch Zukunftsprojekte zu konzipieren und zu entwickeln.

Interaktivität und aktive Teilnahme spielen im Programm der sub0 eine ganz wesentliche Rolle. Neben Podiumsdiskussionen und Kamingesprächen wird ein dichtes Programm mit Breakout-Sessions und Entwickler-Workshops angeboten. An beiden Tagen werden von der Community auch Begleitveranstaltungen organisiert.

Nach dem großen Erfolg der virtuellen Konferenz Polkadot Decoded im Juni, die an ein breiteres Publikum aus Entwicklern, Web3-Enthusiasten und Vordenkern gerichtet war, wird die Community erneut die immer größer werdenden Parachain-Teams begrüßen, um mehr über ihre "Reise" aus der Sicht der Entwickler zu erfahren.

Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, diese einflussreichen Entwickler innerhalb der Substrate-Community kennenzulernen und zu erfahren, wie auch sie Teil des Polkadot-Ökosystems werden können.

Da viele der Parachains und auch andere Polkadot-Projekte aktiv nach neuen Mitarbeitern suchen, ist die sub0 der ideale Treffpunkt für Entwickler, die eine Web3-Karriere starten oder diese ausbauen möchten.

Die zentralen Polkadot-Entwickler und Teammitglieder werden anwesend sein und Sessions moderieren, Fragen beantworten sowie über die Roadmap von Polkadot sprechen.

Sub0 ist offen für alle Qualifikationsstufen und richtet sich sowohl an Entwickler, die bereits mit dem Substrate SDK arbeiten, als auch an Interessierte, die wissen wollen, wie das Ökosystem funktioniert. Ziel der sub0 ist es, das ideale Umfeld für den Wissensaustausch zu schaffen, um die Entwicklung des Web3 voranzutreiben.

Interessierte, die von 28.-29. November an der sub0 in Lissabon teilnehmen möchten, werden gebeten, noch vor dem 12. Oktober ein Ticket zu beantragen. Erfolgreiche Bewerber werden noch vor Ende Oktober kontaktiert.

Über Polkadot

Polkadot stellt modernste technische Mittel zur Verfügung, die notwendig sind, um die Blockchain-Technologie praktikabel, zugänglich, skalierbar, interoperabel und zukunftssicher zu machen. Dadurch werden Beschränkungen und Zugangsbarrieren beseitigt, was wiederum die Innovation fördert, den dezentralen Technologien mehr Raum bietet und die Vision des Web3 zum Leben erweckt.

Über die Web3 Foundation

Web3 Foundation stellt Finanzmittel für Forschungs- und Entwicklungsteams bereit, die sich dem Aufbau einer Technologieplattform für das dezentrale Internet verschrieben haben. Die Stiftung wurde in Zug in der Schweiz von Dr. Gavin Wood, dem Mitbegründer und früheren Chief Technology Officer von Ethereum, ins Leben gerufen. Polkadot ist das Vorzeigeprojekt der Stiftung. Weitere Informationen erhalten Sie unter web3.foundation.

Ansprechpartner für Medien:

Ursula O'Kuinghttons

Director of Communications and Partnerships, Web3 Foundation

mailto:ursula@web3.foundation

QUELLE: Polkadot

