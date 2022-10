Am vergangenen Freitag haben gleich zwei Experten die Allianz noch einmal genauer unter die Lupe genommen und attestierten dem Versicherungsspezialisten enormes Potenzial. So bleibt das Analysehaus Jefferies in der neuesten Studie bei ihrer klaren Kaufempfehlung. Das Kursziel beziffert Analyst Philip Kett auf 225 Euro.

Noch optimistischer ist die Berenberg Bank. Analyst Michael Huttner sieht hier eine klare Unterbewertung im Hinblick auf die vergangenen Jahre. Auch die Berenberg Bank empfiehlt den Kauf und sieht das Kursziel sogar bei 267 Euro! Dazu passt:

Die Allianz arbeitet weiter daran, den Kunden den Abschluss einer Versicherung so einfach wie möglich zu machen. Zum Ende vergangener Woche wurde bekannt, dass der Versicherer den Insurtech-Pionier simplesurance komplett übernommen hat. Dieser Schritt dürfte dafür sorgen, dass die Allianz bei ihrer Digital-Offensive weiter vorankommt.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...