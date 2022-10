DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In China und Hongkong waren die Börsen wegen des chinesischen Nationalfeiertags und des Feiertags Chung Yeung Festival geschlossen.

MITTWOCH: In China bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertags geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.38 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 3.484,48 +4,26% -18,94% Stoxx50 3.447,07 +2,98% -9,73% DAX 12.670,48 +3,78% -20,24% FTSE 7.086,46 +2,57% -6,44% CAC 6.039,69 +4,24% -15,56% DJIA 30.298,74 +2,74% -16,62% S&P-500 3.787,09 +2,95% -20,54% Nasdaq-Comp. 11.166,86 +3,25% -28,62% Nasdaq-100 11.578,68 +3,11% -29,05% Nikkei-225 26.992,21 +2,96% -6,25% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 141,61 +84 *zu Vortag

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 86,60 83,63 +3,6% +2,97 +23,1% Brent/ICE 91,80 88,86 +3,3% +2,94 +24,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 167,00 169,91 -1,7% -2,91 +160,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.724,53 1.699,85 +1,5% +24,68 -5,7% Silber (Spot) 21,12 20,78 +1,7% +0,34 -9,4% Platin (Spot) 935,70 904,70 +3,4% +31,00 -3,6% Kupfer-Future 3,55 3,46 +2,6% +0,09 -19,9%

Die Ölpreise legen nochmals deutlich zu mit der Erwartung, dass die Opec+ die Produktion senken wird. Am Vortag war es steil aufwärts gegangen mit Meldungen, die Organisation plane eine Reduzierung um über eine Million Barrel am Tag.

Der Goldpreis profitiert vom schwächeren Dollar und von der Erwartung einer weniger falkenhaften US-Notenbank. Die Feinunze klettert um 1,5 Prozent und notiert oberhalb von 1.700 Dollar.

FINANZMARKT USA

Kräftige Gewinne - Teilnehmer verweisen darauf, dass das vierte Quartal saisonal besonders stark ausfällt und nach dem extrem schwachen September eine Gegenbewegung nicht ungewöhnlich ist. Vor allem aber geht die Hoffnung um, dass die Zentralbanken ihre Zinserhöhungen weniger aggressiv angehen werden. Bei den Einzelwerten steigern sich Poshmark um 13,3 Prozent auf 17,65 Dollar. Der Online-Marktplatz verkauft sich selbst an den südkoreanischen Internetkonzern Naver für 1,2 Milliarden Dollar. Naver bezahlt 17,90 Dollar je Aktie in bar. Eine 35-prozentige Kursexplosion verzeichnen Aeroclean. Hier befeuern Fusionspläne. Der Experte für Luftreinigung will sich in einem Aktientausch mit dem Anbieter von Luftreinigungsanlagen Molekule zusammenschließen. Fedex legen um 4,4 Prozent zu. Der Logistikkonzern kündigte den beschleunigten Rückkauf von Aktien im Volumen von 1,5 Milliarden Dollar an. Rivian, ein Hersteller von E-Nutzfahrzeugen, hat zwar im dritten Quartal weniger Einheiten verkauft als erwartet, hält an seinem Jahresproduktionsziel aber fest. Das treibt die Aktie um gut 11 Prozent nach oben.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Kräftige Gewinne - Eine nachrichtliche Unterstützung für die verbesserte Stimmung sahen Händler auch in den überraschend guten VDMA-Auftragseingängen. Zum Stimmungswechsel hat beigetragen, dass die Renditen der Bundesanleihen jüngst deutlich gefallen sind, da an der Börse damit gerechnet wird, dass die Inflation im kommenden Jahr weniger stark steigen wird als befürchtet. Damit könnte die Europäische Zentralbank die Zinsen weniger stark anheben, wie teils erwartet. Aber auch die Notierungen am Gasmarkt kommen deutlicher unter Druck. Kurz vor Handelsschluss nahm Grenke (+11,8%) die Prognose für das Leasingneugeschäft hoch. Prosieben verloren 1,4 Prozent. Für die Analysten von Citi kommt der Chefwechsel bei Prosieben überraschend. Ein CEO-Wechsel sei nie ein positives Signal für die Anleger.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:16 Mo, 17:15 % YTD EUR/USD 0,9981 +1,6% 0,9857 0,9836 -12,2% EUR/JPY 143,95 +1,3% 142,72 141,86 +10,0% EUR/CHF 0,9783 +0,4% 0,9762 1,0096 -5,7% EUR/GBP 0,8698 +0,2% 0,8677 0,8684 +3,5% USD/JPY 144,22 -0,3% 144,80 144,23 +25,3% GBP/USD 1,1476 +1,4% 1,1357 1,1327 -15,2% USD/CNH (Offshore) 7,0403 -0,9% 7,0573 7,0931 +10,8% Bitcoin BTC/USD 20.008,40 +2,4% 19.637,59 19.445,26 -56,7%

Der Dollar gibt nach, weil die Teilnehmer auf geringere Zinserhöhungen spekulieren und weil generell die Risikofreude zunimmt. Der Dollarindex verliert 1,2 Prozent, der Euro notiert wieder über 0,99 Dollar und nähert sich der Parität.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Kräftige Gewinne - Ein regelrechtes Kursfeuerwerk haben die ostasiatischen Aktienmärkte und die Börse in Sydney am Dienstag abgebrannt. Auslöser war zum einen die sehr feste Wall Street am Montag. Zum anderen fiel die erwartete Zinserhöhung in Australien geringer aus als erwartet. In Tokio schoss der Nikkei-225 um 3,0 Prozent nach oben, in Seoul ging es um 2,5 Prozent ebenfalls steil nach oben, nachdem der Handel dort zum Wochenstart wegen eine Feiertags geruht hatte. Der guten Stimmung in Tokio half, dass die Preise in Japan im September in der Kernrate nicht weiter gestiegen sind, wenngleich das Plus im Jahresvergleich von 2,8 Prozent erneut deutlich über dem Zielwert der japanischen Notenbank lag. Am stärksten legte nach der nur klein ausgefallenen australischen Zinserhöhung die Börse in Sydney zu und zwar um 3,8 Prozent. Es war das größte Tagesplus seit Juni 2020. Größte Gewinner waren die als besonders zinsempfindlich geltenden Technikaktien (+5,0%). Unter den Einzelwerten verteuerte sich in Seoul das Schwergewicht Samsung Electronics um gut 4 Prozent, befeuert von konkretisierten Plänen, die Chipentwicklung weiter voranzutreiben. In Tokio verteuerte sich die Aktie des Handelsunternehmens Marubeni um 7,1 Prozent, getrieben vom gewinnträchtigen Verkauf einer Tochter. Itochu (+8,3%) waren nach einer Anhebung der Gewinnprognose und mit der Ankündigung des Handeslhauses, eigene Aktien zurückzukaufen, gesucht.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

HAPAQ-LLOYD

baut sein Geschäft mit einem Milliardenzukauf aus. Das Unternehmen übernimmt das Terminalgeschäft von SM Saam aus Chile inklusive damit verbundene Logistikdienstleistungen für rund 1 Milliarde US-Dollar. Das Terminalgeschäft von SM Saam besteht aus zehn Terminals in sechs Ländern in Nord-, Zentral- und Südamerika mit rund 4.000 Mitarbeitern und einem Containerumschlag von rund 3,5 Millionen Standardcontainern (TEU) im vergangenen Jahr.

GRENKE hat seine Prognose für das Leasingneugeschäft im laufenden Jahr angehoben. Vor dem Hintergrund des bisher hohen Wachstums und der Annahme einer weiter guten Geschäftsentwicklung erwartet das im SDAX notierte Unternehmen 2022 nun ein Leasingneugeschäft zwischen 2,1 und 2,3 Milliarden Euro statt 2,0 bis 2,2 Milliarden Euro. Die Aktie sprang nach der Prognoseerhöhung zeitweise um 12 Prozent.

OHB

Die Hauptaktionäre der OHB sichern die Eigentumsverhältnisse an dem Bremer Raumfahrttechnologieunternehmen. Marco und Christa Fuchs haben ihre direkt und indirekt gehaltenen Aktien vollständig in die neu gegründete Fuchs-Familienstiftung eingebracht. Ziel der Stiftung sei die langfristige Bindung des unternehmerischen Familienvermögens. Die Familie hält 69,72 Prozent der OHB-Anteile.

RHEINMETALL

rechnet nach wie vor damit, dass Australien bis Ende des Jahres einen Auftrag über bis zu 450 gepanzerte Fahrzeuge vergibt. Das sagte ein Unternehmenssprecher zu Dow Jones Newswires. Am Montag hatte die Zeitung The Australian berichtet, dass die Regierung des Landes die endgültige Entscheidung über die Vergabe bis 2023 aufschieben könnte.

SALZGITTER

Die Europäische Kommission hat die deutsche Finanzierungsmaßnahme in Höhe von 1 Milliarde Euro für die Salzgitter AG zur Dekarbonisierung ihrer Produktion genehmigt. Durch das Vorhaben werde die Freisetzung von 3,6 Millionen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr durch die Stahlproduktion mit erneuerbarem Wasserstoff vermieden, so die EU-Kommission in einer Mitteilung.

SIXT

hat "mehrere tausend" Elektroautos beim chinesischen Hersteller BYD bestellt und den Kauf von "rund 100.000 weiteren Elektrofahrzeugen in den folgenden sechs Jahren" vereinbart. Kundinnen und Kunden von Sixt in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Großbritannien sollen bereits im vierten Quartal, also ab Oktober, ein E-Auto von BYD mieten können. Sixt hatte kürzlich angekündigt, den E-Auto-Anteil in seiner Flotte "deutlich" zu erhöhen.

APPLE

muss sich in Europa von seinem iPhone-Ladegerät verabschieden. Das EU-Parlament hat sich für einen einheitlichen Standard für das Aufladen von Smartphones und anderen tragbaren elektronischen Geräten ausgesprochen. Damit wird der Verkauf neuer Produkte, die das Apple-eigene Lightning-Ladekabel verwenden, faktisch untersagt.

BERKSHIRE HATHAWAY

