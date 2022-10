Andersen Global stärkt seine kanadische Präsenz über eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit mit der in Toronto ansässigen Steuerberatungsgesellschaft Trowbridge Professional Corporation und baut damit seine nahtlosen Dienstleistungsfähigkeiten in Kanada weiter aus.

Die Managing Partner Todd Trowbridge, Arun (Ernie) Nagratha und Wayne Bewick gründeten das Unternehmen 2002, nachdem sie sich während ihrer Zeit bei Arthur Andersen kennengelernt hatten. Trowbridge stellt ein breites Spektrum an internationalen Steuerdienstleistungen zur Verfügung und hat sich auf Unternehmenssteuern, Privatkunden und globale Mobilität spezialisiert. Trowbridge hat seinen Hauptsitz in Toronto und ist auch in Indien, Deutschland und Großbritannien vertreten.

"Nahtlose Dienstleistungen über alle Grenzen hinweg sind von zentraler Bedeutung für unser Geschäftsmodell", sagte Ernie. "Über diese Vereinbarung zur Zusammenarbeit mit Andersen Global wird unser Unternehmen die Unterstützung eines globalen Unternehmens haben, was uns einen Wettbewerbsvorteil in den von uns bedienten Märkten verschafft."

"Unsere Zusammenarbeit mit Trowbridge erweitert unsere Kapazitäten im Steuerbereich um einen wichtigen Markt, um eine zusätzliche Abdeckung in Kanada zur Verfügung zu stellen", sagte Andersen Global Chairman und Andersen CEO Mark Vorsatz. "Das regionale und grenzüberschreitende Fachwissen des Trowbridge-Teams ergänzt das unserer Mitgliedsfirmen und der mit uns zusammenarbeitenden Firmen, und ich bin zuversichtlich, dass diese Synergie eine wichtige Rolle beim weiteren Ausbau unserer globalen Präsenz spielen wird."

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss rechtlich getrennter, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet und verfügt heute über mehr als 12.000 Spezialisten auf der ganzen Welt und ist über seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Firmen an über 380 Standorten vertreten.

