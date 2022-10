ClickHouse Inc. meldete heute die Einführung von ClickHouse Cloud, einer blitzschnellen cloudbasierten Datenbank, die Erkenntnisse und Analysen für moderne digitale Unternehmen vereinfacht und beschleunigt. Bei der Architektur von ClickHouse Cloud muss keine Infrastruktur verwaltet werden; Speicher und Rechenkapazität sind entkoppelt. Das System skaliert sich automatisch und bewältigt mühelos die Workloads von heute, sodass die Nutzer ihre Cluster nicht selbst dimensionieren und abstimmen müssen, um blitzschnelle Abfragegeschwindigkeiten zu erzielen.

In der Vergangenheit war die Verwaltung von Dateninfrastruktur- und Datenanalyselösungen kostspielig und schwierig. Unternehmen mussten häufig die Kosten für Spezialisten und Infrastrukturexperten tragen, erhielten jedoch im Gegenzug nur eine inakzeptable Leistung, da das Skalieren der alten Lösungen mühsam war. Mit der Einführung von ClickHouse Cloud, das von den Machern des beliebten Open-Source-Projekts entwickelt wurde, werden Datenanalysen in Unternehmensqualität und blitzschnelle Erkenntnisse für die breite Masse verfügbar. Nutzer von ClickHouse Cloud können sich mit wenigen Klicks anmelden und neue Dienste starten. So können sie in weniger als fünf Minuten mit der Analyse der eigenen Daten beginnen.

ClickHouse Cloud wurde zunächst als Beta-Version auf AWS veröffentlicht und ist in Kürze auch bei anderen Cloud-Anbietern verfügbar. Das Produkt ist standardmäßig hochverfügbar und sicher, sodass sich die Nutzer auf die Entwicklung geschäftskritischer Anwendungen konzentrieren können, ohne sich um Zusatzaufgaben wie die Abstimmung der Clustertopologie kümmern zu müssen. Entwickler können die neuesten Funktionen von ClickHouse übernehmen und müssen sich keine Gedanken über zeitaufwändige manuelle Upgrades machen. Der Dienst basiert auf soliden Sicherheits- und Datenschutzgrundlagen und ist bereits SOC 2 Typ I- und DSGVO-konform. Weitere Zertifizierungen sind in Vorbereitung.

ClickHouse Cloud unterstützt uneingeschränkt Self-Service-Abläufe und verfügt über ein einfaches, transparentes Preismodell, bei dem die Nutzer nur für die von ihnen genutzten Ressourcen zahlen, ohne dass eine Überversorgung für Spitzenlasten erforderlich ist. Bestandskunden von ClickHouse können mit nur wenigen einfachen Schritten zu ClickHouse Cloud migrieren. Auch neue Benutzer können ganz einfach an den Start gehen. ClickHouse Cloud verfügt über ein robustes Ökosystem zur Partnerintegration für das Daten-Onboarding und die Datenvisualisierung sowie über Sprachclients, was die Produktivität von Entwicklern und Analysten weiter steigert.

"ClickHouse bietet den Nutzern die Möglichkeit, in Echtzeit Erkenntnisse aus immer größeren Datenmengen zu ziehen. Jetzt ist der Service, den unsere Open-Source-Nutzer schon seit Jahren schätzen, in Form eines einfachen, leicht zu bedienenden Cloud-Service verfügbar. Es dauert nur wenige Minuten, um an den Start zu gehen. Das reichhaltige, wachsende, aus Integrationen und Partnern bestehende Ökosystem macht es noch einfacher, Daten aufzunehmen und zu analysieren. Wir sind davon überzeugt, dass dieses System mit seiner enorm hohen Geschwindigkeit und einer erstaunlich effizienten Skalierung unseren Kunden entscheidende Vorteile bringt", so Aaron Katz, Mitbegründer und CEO von ClickHouse Inc.

"Mit ClickHouse Cloud können unsere Entwickler eine neue analytische Funktion innerhalb weniger Tagen umsetzen, wofür sie sonst Wochen bräuchten. Unsere Betriebsteams müssen nicht viel Zeit aufwenden, um die Clusterleistung selbst für anspruchsvollste Workloads zu optimieren", so Varun Krishnani von Adevinta. "Dank der entkoppelten Speicher- und Rechenarchitektur und der nutzungsabhängigen Preisgestaltung müssen wir in puncto Infrastruktur keinen übermäßigen Aufwand treiben. Dadurch können wir unseren Nutzern noch schneller und zu geringeren Kosten Mehrwert bieten."

"Wir überwachen mit ClickHouse Cloud Millionen von Echtzeit-Web-Performance-Datenpunkten, um sicherzustellen, dass wir immer höhere Geschwindigkeiten erzielen", so Daunish Aboobaker, Vice President Engineering von Minted. "Die Plattform ermöglicht ein schnelles, zuverlässiges Datenmanagement und erweist sich als kosteneffizient und gleichzeitig benutzerfreundlich."

ClickHouse Cloud ist ab sofort in einer öffentlichen Betaversion verfügbar. Schließen Sie sich den Hunderten von Entwicklungsteams an, die ClickHouse Cloud bereits im Rahmen der privaten Vorschau- und Early-Access-Programme des Unternehmens nutzen, indem Sie sich unter www.clickhouse.com für eine kostenlose Testversion anmelden.

Über ClickHouse

ClickHouse ist das weltweit schnellste und ressourceneffizienteste analytische spaltenorientierte Online-Datenbankmanagementsystem. ClickHouse Cloud steht jetzt als sicheres und skalierbares serverloses Angebot in der Cloud zur Verfügung und ermöglicht es allen Nutzerinnen und Nutzern, mühelos die Vorteile einer effizienten Echtzeit-Analyseverarbeitung zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter clickhouse.com.

