Am 18. Oktober 2022 veranstaltet Lenovo ein jährliches globales Innovationsevent, Tech World, zum achten Mal in Folge. Die diesjährige virtuelle Veranstaltung veranschaulicht, wie Menschen auf der ganzen Welt mit der intelligenteren Technologie von Lenovo ihre Welt zum Besseren verändern können.

Auf der Tech World '22 erläutert Lenovo, was in unserer Welt als Nächstes kommt von der Entwicklung der physischen und virtuellen Zusammenarbeit über Anwender, Räume und Geräte hinweg bis hin zu der Frage, wie die Datenerstellung die Nachfrage nach Computern überall anheizt.

Auf der Tech World spricht Yuanqing Yang, Chairman und CEO von Lenovo, in einer Keynote über die Möglichkeiten, die intelligentere Technologien unserer sich wandelnden Welt bieten. Die Teilnehmer erfahren außerdem von Technologieführern und globalen CEOs, wie Lenovo Innovation und Partnerschaft in die Praxis umsetzt. Zu den Vortragenden gehören Dr. Yong Rui, SVP und Chief Technology Officer von Lenovo, Julie Sweet, CEO von Accenture, Arvind Krishna, Chairman und CEO von IBM, Pat Gelsinger, CEO von Intel, und Cristiano Amon, CEO von Qualcomm.

Lenovo-Experten stellen zudem neue Innovationen vor und geben Einblicke in die Zukunft der Lenovo-Geräte, -Lösungen und -Services. Diese reichen von den jüngsten Entwicklungen in den Bereichen KI und Edge Computing bis hin zu intelligenten Geräten, Werkzeugen für hybrides Arbeiten, zukünftigen Konzepten für rollbare Display-Technologien und Metaverse mit gemischter augmentierter/virtueller und physischer Integration. Die Tech World gibt außerdem einen umfassenden Überblick darüber, auf welche Weise Lenovo die Branche im Bereich Green Computing anführt, und demonstriert, wie Unternehmen auf dem neuesten Stand der ökologischen Nachhaltigkeit bleiben können.

"Wir brauchen heute eine Technologie, die intelligenter, vernetzter und nachhaltiger ist als je zuvor eine Technologie, die die Möglichkeiten in Haushalten, Unternehmen und Städten auf der ganzen Welt wirklich verändern kann", so Yuanqing Yang, Chairman und CEO von Lenovo. "Letztes Jahr sind wir in die neue Realität eingetreten. In diesem Jahr leben wir diese Realität und zeigen auf der Tech World, wie die Technologie von Lenovo die Welt im Wandel voranbringt."

Über virtuelle Inhalte, die jederzeit, an jedem Ort und kostenlos erkundet werden können, wird die Tech World '22 über mehrere Zeitzonen hinweg gestreamt und im Anschluss an die Hauptübertragung in acht Sprachen (Englisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Koreanisch, Mandarin-Chinesisch, Portugiesisch und Spanisch) auf Abruf bereitgestellt.

