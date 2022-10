~Lynn Wentworth bringt über 30 Jahre Führungserfahrung im Finanz-, Technologie- und Logistikbereich mit zum Vorstand von Lineage~

~Natalie Matsler kehrt mit bedeutender Erfahrung in der Immobilienentwicklung und Logistik zu Lineage zurück, um die globalen Wachstumsziele des Unternehmens zu unterstützen~

Lineage Logistics, LLC ("Lineage" oder das "Unternehmen"), der weltweit größte und innovativste Anbieter von temperaturgesteuerten Industrie-REITs und Logistiklösungen, gab heute die Bestellung von Lynn Wentworth, ein erfahrenes Verwaltungsratmitglied, in sein Board of Directors bekannt. Ferner hat Lineage auch die Ernennung von Natalie Matsler zum Chief Legal Officer und Corporate Secretary angekündigt. In dieser Rolle zeichnet sie verantwortlich für die globalen Funktionen Recht, Sicherheit Compliance, Lebensmitteloptimierung und Corporate Compliance.

Wentworth tritt dem Vorstand von Lineage in einer entscheidenden Wachstumsphase des Unternehmens bei. Sie bereichert den Vorstand von Lineage mit einschlägigen Fachkenntnissen in den Bereichen Finanzen, Technologie und Logistik. Derzeit ist sie Mitglied des Boards von Graphic Packaging (NYSE: GPK), wo sie Vorsitzende des Compensation Human Capital-Komitees ist, und des Boards von Benchmark Electronics (NYSE: BHE), wo sie Vorsitzende des Prüfungsausschusses ist. Sie ist die ehemalige Vorsitzende von CyrusOne und Cincinnati Bell und leitete vor ihrer Rolle als Board Chair die Prüfungs- und Finanzausschüsse in beiden Unternehmen. Vor ihrer Vorstandstätigkeit war Wentworth als Chief Financial Officer und Treasurer von BlueLinx Holdings Inc. (NYSE: BXC) tätig, ein führender Vertreiber von Bauprodukten in Nordamerika. Vor BlueLinx arbeitete sie in zahlreichen Führungspositionen bei BellSouth Corporation in den Bereichen Steuerwesen, strategische Planung, Anlegerpflege, Finanzplanung, Vertrieb und Operations, bevor sie zum CFO Communications Group ernannt wurde.

"Während Lineage sein Wachstum fortsetzt und seinen Auftrag ausführt, die Verschwendung in der Lebensmittel-Lieferkette zu minimieren und die Ernährung der Welt zu unterstützen, freuen wir uns außerordentlich, Lynn in unserem Vorstand begrüßen zu dürfen", sagte Adam Forste, Co-Executive Chairman von Lineage und Mitbegründer von Bay Grove. "Angesichts ihrer langjährigen Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Technologie und Logistik, in Kombination mit ihrer herausragenden Vorstandstätigkeit bei zahlreichen branchenführenden Unternehmen, freuen wir uns auf die einzigartige und wertvolle Perspektive, die Lynn zur Leitung unseres Vorstands und allgemeinen Strategie beitragen kann, während wir das globale Wachstum von Lineage weiter vorantreiben."

"Ich freue mich, dem Board of Directors von Lineage zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der Geschichte des Unternehmens beizutreten und mit dem Führungsteam zusammenzuarbeiten, während wir die globale Kühlkette innovieren und ausbauen", sagte Wentworth.

Als neuestes Mitglied des Führungsteams von Lineage untersteht Matsler direkt dem Präsident und CEO Greg Lehmkuhl. Zuletzt war sie als Justiziarin für McCourt Partners, einer privaten Investmentplattform in Los Angeles, Kalifornien, tätig, wo sie Mitglied des Führungsteams war und mehrere Projekte in der Immobilienentwicklung mit grüner Technologie und resilientem Design erfolgreich leitete. Es handelt sich um ihre zweite Amtszeit bei Lineage, da sie dem Unternehmen erstmals 2014 beitrat und bis April 2021 in mehreren rechtlichen Führungsrollen tätig war, darunter Senior Vice President und Deputy General Counsel. Vor Lineage hatte Matsler rechtliche Rollen mit zunehmender Verantwortung bei Latham Watkins LLP, Downey Savings und Loan Association, F.A. und U.S. Bank National Association inne. Sie verfügt über einen Bachelor-Abschluss von der University of California Los Angeles und ein Dr. Jur. von der Los Angeles School of Law der University of California.

"Wir freuen uns außerordentlich, Natalie bei der Lineage-Familie wieder begrüßen zu dürfen", sagte Greg Lehmkuhl, Präsident und CEO von Lineage. "Angesichts ihrer Erfolgsbilanz bei der Leitung, Verwaltung und Beratung bedeutender Projekte über unser globales Netzwerk hinweg bringt Natalie umfangreiche Erfahrung mit zu Lineage und wird beim Vorantreiben der strategischen Initiativen des Unternehmens eine entscheidende Rolle spielen. Ich bin zuversichtlich, dass sie auf unseren starken Rechts-, Sicherheits- und Compliance-Teams aufbauen und zum globalen Wachstum von Lineage weiter beitragen wird."

"Ich fühle mich geehrt und bin dankbar, dass ich zu Lineage zurückkehren und diese unglaublich talentierten Teams in einer derart wachstumsstarken, dynamischen Organisation leiten darf", erklärte Matsler. "Ich freue mich darauf, Lineage auf seinem globalen Wachstumspfad zu unterstützen und dabei den Unternehmenszweck, die Transformation der Lebensmittelkette, zu fördern."

Über Lineage Logistics

Lineage Logistics ist der weltweit größte Anbieter von temperaturgesteuerten Industrie-REITs und Logistiklösungen. Das Unternehmen verfügt über ein globales Netzwerk von mehr als 400 strategisch gelegenen Anlagen mit einer Gesamtkapazität von über 2 Milliarden Kubikfuß in über 20 Ländern in Nordamerika, Europa und im Asien-Pazifik-Raum. Die branchenführende Kompetenz von Lineage in Bezug auf umfassende Logistiklösungen, sein beispielloses Immobiliennetzwerk sowie die Entwicklung und der Einsatz innovativer Technologien tragen dazu bei, die Vertriebseffizienz zu steigern, die Nachhaltigkeit zu fördern, die Verschwendung in der Lieferkette zu minimieren und vor allem als Visionary Partner von Feeding America die Ernährung der Welt zu unterstützen. In Anerkennung der wegweisenden Innovationen und Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens war Lineage 2022 eine "U.S. Best Managed Company", Nr. 3 in der "CNBC Disruptor 50"-Liste 2022, Nr. 17 in der "CNBC Disruptor 50"-Liste 2021, die Nr. 1 unter den Data-Science-Unternehmen und insgesamt auf Platz 23 der Liste mit den innovativsten Unternehmen der Welt 2019 von Fast Company erwähnt und in die "Change The World"-Liste von Fortune für 2020 aufgenommen. (www.lineagelogistics.com)

Über Bay Grove

Bay Grove ist eine erstrangige Investmentgesellschaft, die in Partnerschaft mit starken Managementteams langfristige Plattform-Investments aufbaut und in diese investiert. Durch Akquisitionen und Investments in Partnerschaft mit Unternehmern, Kunden und Angestellten ist Bay Grove seit 2008 für den Aufbau von Lineage Logistics verantwortlich. Die Firma verfügt über einschlägige Erfahrung in der Lagerhaltungs- und Logistikindustrie und tätigt überdies Investments in anderen attraktiven Sektoren. Bay Grove hat seinen Sitz in San Francisco. (www.bay-grove.com)

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221004006011/de/

Contacts:

Lineage Logistics

Christina Wiese

734.608.1855

cwiese@lineagelogistics.com