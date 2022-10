Die "NARUTO OFFICIAL SITE" von Shueisha und Bandai Namco Entertainment wird die aktuellsten Nachrichten und Informationen zur Comicserie in sechs verschiedenen Sprachen bereitstellen

Shueisha, eines der führenden japanischen Verlagshäuser, eröffnet die offizielle Naruto-Website. Die Seite wird in Zusammenarbeit mit Bandai Namco Entertainment betrieben und am 3. Oktober 2022 um 12:00 Uhr JST veröffentlicht.

Der Anime feiert 20-jähriges Jubiläum! Zum Dank gibt's ein Schattendoppelgänger-Jutsu der Superlative! (Graphic: (c)Masashi Kishimoto Scotto/SHUEISHA)

NARUTO OFFICIAL SITE: https://naruto-official.com/de

Auf der neuen Website werden nicht nur die neuesten Nachrichten und Informationen über die weltweit beliebte Ninja-Action-Manga-Serie von Masashi Kishimoto zu finden sein, sondern es werden auch Comics, Animationen, Spiele und Merchandise-Artikel zu Naruto und der Fortsetzung Boruto-Naruto Next Generations zur Verfügung stehen. Die Seite wird in Kooperation mit Bandai Namco Entertainment betrieben und alle Inhalte werden parallel in sechs Sprachen verfügbar sein: Japanisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch.

Herr Kishimoto erklärte: "Seit bereits 20 Jahren gibt es den Anime NARUTO! Zum Jubiläum wurde die offizielle NARUTO-Webseite, nicht nur in Japan, sondern weltweit veröffentlicht! Für das Jubiläumsjahr haben wir einiges vorbereitet! Schaut also auf jeden Fall auf der Seite vorbei, um euch die neuesten Infos zu holen! Wir hoffen, ihr habt viel Spaß!"

Shueisha ist Herausgeber einer Reihe äußerst erfolgreicher IP-Comic-Titel wie Dragon Ball, One Piece und Demon Slayers, die alle gemeinsam mit ihren Animationsadaptionen weltweite Popularität erlangt haben. Insbesondere Naruto hat durch die Darstellung der Kämpfe und die Entwicklung junger Ninjas auf ihrem Weg zu Meister-Ninjas weltweit eine riesige Fangemeinde erobert. Weltweit sind mehr als 250 Millionen Exemplare (einschließlich digitaler Kopien) im Umlauf.

Über Shueisha: https://www.shueisha.co.jp/en/

Über Bandai Namco Entertainment: https://www.bandainamcoent.co.jp/english/

