DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SPANIEN / GAS - Spanien und die Iberische Halbinsel stellen nach Ansicht von Ministerpräsident Sánchez ihre Möglichkeiten zur Verfügung, um den Mangel zu lindern, das Gas zu ersetzen und Europa widerstandsfähiger zu machen. "Wir haben sechs Regasifizierungsanlagen und stehen bereit, die gesamte EU zu beliefern", sagte Sanchez im Interview. Die Iberische Halbinsel verfügt über 30 Prozent der gesamten europäischen Kapazitäten, um Gas zu verflüssigen. (FAZ)

KOHLEAUSSTIEG / SACHSEN-ANHALT - Der Ministerpräsident Sachsen-Anhalts, Reiner Haseloff, lehnt einen Kohleausstieg bis 2030 für sein Bundesland ab. "Einen vorgezogenen Kohlausstieg bis 2030 halte ich für nicht machbar", sagte Haseloff den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Gesetzeslage und realistisch ist ein genereller Ausstieg 2038." Der sei mit einem breiten gesellschaftlichen Konsens beschlossen, und Planungssicherheit sei für Unternehmen von größter Bedeutung. (Funke Mediengruppe)

GASPREISBREMSE - In der Expertenkommission "Gas und Wärme" ist es bei der Sitzung am Dienstag zu einem Streit über die Ausgestaltung der Gaspreisbremse gekommen. Wie die Bild-Zeitung berichtet, schlugen Mitarbeiter von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) eine Gaspreisbremse vor, die sich am Vorjahresverbrauch jedes Haushalts orientiert. So könnten etwa 70 Prozent des Gasverbrauchs aus 2021 bezuschusst werden, für diese Menge würde der Preis pro Kilowattstunde (kWh) bei 12 Cent gedeckelt. Vor dem Ukraine-Krieg kostete die kWh etwa 7 Cent. Doch die Wunschlösung des Ministeriums sei auf harten Widerstand der Gasversorger gestoßen. (Bild)

GASSPEICHER - Die Bundesregierung hat nach eigenen Angaben keinen Überblick darüber, wie viel des derzeit in deutschen Gasspeichern gebunkerten Erdgases zur Versorgung deutscher Haushalte zur Verfügung steht und welche Mengen davon ins Ausland fließen. Auf eine schriftliche Anfrage der Fraktion der Linken im Bundestag, ob andere Staaten Zugriff auf die in Deutschland befindlichen Gasspeicher hätten und wie viel Gas von dort ins Ausland gehe, antwortet Energiestaatssekretär Patrick Graichen in einem Schreiben, das der Zeitung Welt vorliegt: "Aussagen darüber, wohin das einzelne eingelagerte Gas fließt und welche vertraglichen Verpflichtungen einzelne Unternehmen zur Verwendung von eingelagertem Gas eingegangen sind, kann die Bundesregierung nicht treffen." (Welt)

WOHLSTAND - Die Wohlstandsverluste der Bundesbürger werden in diesem und nächsten Jahr noch deutlich größer ausfallen als das in den bisher bekannten Konjunkturprognosen zum Ausdruck kommt. Das geht aus einer Untersuchung des renommierten Ökonomen Gabriel Felbermayr hervor, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Grund ist, dass die hohen Importpreise etwa für Gas und Öl bei der Berechnung des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) und damit des gesamtwirtschaftlichen Einkommens nicht berücksichtigt werden. Entsprechend wird das Einkommen der Bürger in diesem Jahr nicht etwa um 1,4 Prozent wachsen, wie das die vier führenden Wirtschaftsforschungsinstitute vergangene Woche in ihrem gemeinsamen Herbstgutachten suggeriert hatten. Ihre Kaufkraft dürfte vielmehr um etwa 1,3 Prozent sinken. (SZ)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2022 00:21 ET (04:21 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.