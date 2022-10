Emittent / Herausgeber: Trade Republic Bank GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung

TRADE REPUBLIC STARTET HANDEL MIT AKTIENBRUCHTEILEN UND VEREINFACHT DAMIT WEITER DEN ZUGANG ZUM KAPITALMARKT



05.10.2022 / 08:00 CET/CEST

TRADE REPUBLIC STARTET HANDEL MIT AKTIENBRUCHTEILEN UND VEREINFACHT DAMIT WEITER DEN ZUGANG ZUM KAPITALMARKT Als erster europäischer Broker ermöglicht Trade Republic seinen Anlegern die einfache Investition in jede Aktie und jeden ETF zu einem beliebigen Euro-Betrag

Ab sofort können Bruchteile von Aktien und ETFs zum gleichen Kurs und mit den gleichen Spreads gehandelt werden wie ganze Aktien

Mit Aktienbruchteilen können Anleger ihr Portfolio weiter diversifizieren, da nun auch Aktien mit hohen Preisen für kleinere Budgets möglich sind

Das Angebot von Aktienbruchteilen entsprechend dem eigenen Budget bringt den Aktienkauf ins digitale Zeitalter und macht das Kapitalmarktsparen noch zugänglicher für eine breite Anlegerschaft Berlin, 05. Oktober 2022. Trade Republic, Europas größte Sparplattform, treibt seine Mission voran, den Zugang zum Kapitalmarkt für jeden zu ermöglichen: Als erster europäischer Broker bietet Trade Republic seinen Kunden ab sofort die Möglichkeit, einen echten Bruchteil einer Aktie oder eines ETFs zu jedem beliebigen Euro-Betrag und Budget zu handeln. Dies erlaubt den Anlegern eine breitere Diversifizierung des Portfolios und den Zugang zu allen Vermögenswerten. Mit dem Erwerb von Aktienbruchteilen gehen bei Trade Republic echte Aktien in den Besitz des Anlegers über. Die europäische Sparplattform bietet den Handel von Aktienbruchteilen auf Basis des revolutionären einfachen und kostengünstigen Preismodells an.



"Mit der Einführung von Aktien- und ETF-Bruchteilen treiben wir die Demokratisierung des Vermögensaufbaus für alle Menschen weiter voran. Aktienbruchteile ermöglichen jedem, am Erfolg von hoch bewerteten Unternehmen wie Tesla, Adyen oder Booking.com zu partizipieren", sagt Christian Hecker, Gründer von Trade Republic. "Hohe Aktienpreise sind einer der Hauptgründe, die Menschen vom Investieren abhalten: Sie haben das Gefühl, nicht genügend Geld investieren zu können. Mit dem Handel von Aktienbruchteilen ändern wir das und machen Anlegern den Einstieg in Aktien und ETFs noch leichter: Unsere Kunden können nun jede Aktie entsprechend ihres Budgets erwerben."



Mit Aktienbruchteilen können Kunden ihr Portfolio innerhalb ihres individuellen Budgets weiter diversifizieren. Beim vollständigen Aktien- oder ETF-Handel entspricht die Mindestanlage immer dem Preis eines kompletten Anteils, was bedeutet, dass viele Anleger gezwungen sind, alles auf eine Karte zu setzen, was am Ende zu einem höheren Risiko für ihr Portfolio führt. Mit dem neuen Angebot können Anleger in jede beliebige Tranche einer Aktie oder eines ETF investieren und ihr Portfolio nach Belieben diversifizieren.



"Der Handel mit Aktienbruchteilen ist eine echte Innovation am europäischen Finanzmarkt. Das Konzept von Aktien ist ein Relikt der Vergangenheit. Im digitalen Zeitalter erwarten die Menschen, dass sie einen beliebigen Anteil eines Assets besitzen können", ergänzt Marsel Nikaj, Director of Product bei Trade Republic. "Bei Trade Republic geht das ab sofort: Wir kombinieren den Vorteil von Aktienbruchteilen mit der Qualität und Zuverlässigkeit von börslichen Aktien. Die Kunden besitzen nach wie vor die zugrunde liegende Aktie mit allen Vorteilen. So erhalten Kunden beispielsweise auch Dividenden, und die Bruchstücke sind ebenfalls Teil des Sondervermögens. Der Handel erfolgt zum gleichen Spread wie die Ausführung der Transaktion mit einer ganzen Aktie. Es war eine große technologische Herausforderung, die wir angenommen haben und nun erfolgreich in unser Produktportfolio integriert haben."



Mit der Einführung des Handels von echten Aktienbruchteilen treibt Trade Republic einmal mehr die Innovation im europäischen Finanz-Ökosystem voran: Das Unternehmen ist der erste europäische Broker, der seinen Kunden diesen Service in der EU anbietet. Europas größte Sparplattform ist zudem eine der ersten, die den Handel mit Voll- und Bruchteilsaktien, ETFs, Derivaten und Kryptowährungen aus einer Hand über eine einzige, intuitiv zu bedienende Plattform ermöglicht, und das mit der Verlässlichkeit eines regulierten Wertpapierinstituts. Heute bietet Trade Republic bereits über 280 Millionen Menschen in sechs europäischen Märkten, darunter Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien, die moderne und einfache Art des Sparens.





Trade Republic hat die Mission, Millionen von Europäern mit einem sicheren, einfachen und provisionsfreien Zugang zu den Kapitalmärkten den privaten Vermögensaufbau und die Altersvorsorge zu erleichtern. Mit über einer Million Kunden ist Trade Republic für viele Europäer bereits die Home- Screen-App, um ihr Vermögen aufzubauen und zu managen. Trade Republic bietet die Anlage in Aktien und Kryptowährungen sowie ETF- und Aktiensparpläne. Trade Republic ist ein Technologieunternehmen, das von der Bundesbank und der BaFin überwacht wird. Europas größte Sparplattform hat bisher von VC-Investoren wie Accel, Creandum, Founders Fund, Ontario Teachers', Project A, Sequoia, TCV und Thrive Capital Wachstumskapital erhalten. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2015 von Christian Hecker, Thomas Pischke und Marco Cancellieri gegründet.

