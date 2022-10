Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag an ihren starken Oktober-Auftakt angeknüpft und nochmals deutlich zugelegt.New York - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag an ihren starken Oktober-Auftakt angeknüpft und nochmals deutlich zugelegt. Die Hoffnung auf eine weniger aggressive Zinspolitik der US-Notenbank Fed sorgte für Kauflaune unter den Anlegern. «Der Optimismus scheint im Oktober wieder im Markt zurück zu sein», kommentierte Pierre Veyret vom Broker Activtrades. Der Dow Jones Industrial überwand im...

