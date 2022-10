Am deutschen Aktienmarkt kam es gestern zu einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, der Leitindex DAX legte fast vier Prozent zu. Zu den größten Gewinnern zählten jedoch Banktitel. Hintergrund ist die Geldpolitik. Die Aktie der Deutschen Bank konnte dabei eine psychologisch wichtige Marke überwinden.Gestern war der dritte Handelstag in Folge, den der DAX mit höheren Kursen beenden konnte. Seit seinem Jahrestief am vergangenen Mittwoch hat der Leitindex damit mehr als 750 Zähler zugelegt. Die Erholung ...

