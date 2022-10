Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern einen mächtigen Satz nach oben gemacht. Der DAX legte schon zum Handelsstart deutlich zu, baute seine Gewinne im Anschluss dann aber noch weiter aus. Am Ende lag er bei 12.670 Punkten. Das ist ein Plus von fast 3,8 Prozent. Marktidee: EUR/USD Der Euro hatte gegenüber dem US-Dollar am 28. September ein neues 20-Jahres-Tief verzeichnet. An dieser Unterstützungszone startete eine dynamische Erholungsrallye. Jetzt befindet sich der Kurs an einer wichtigen Widerstandszone. Sollte der Euro den Sprung darüber schaffen, wäre der Weg zum nächsten Widerstand frei. Erst darüber wäre der mittelfristige Abwärtstrend gebrochen. Jetzt zum Börsenspiel Trader 2022 anmelden: https://tinyurl.com/2p9yhzr7 ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt ihr das aktuelle Magazin von DER AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1