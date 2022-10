NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 von 13,70 auf 13,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Umsatzschätzungen für den Online-Gebrauchtwagenhädler und geht nun auch von einem höheren bereinigten Jahresverlust (Ebitda) als bisher aus. Der Grund dafür seien vorsichtigere Absatzprognosen für das dritte Quartal und das Jahr. Die Bewertung der Aktie sei angesichts der langfristigen strukturellen Wachstumsaussichten aber attraktiv./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2022 / 19:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2022 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2LQ884

AUTO1 GROUP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de