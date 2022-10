Die Grossbank Credit Suisse kommt laut Medienberichten durch den Abgang weiterer Manager in Asien weiter unter Druck.Zürich - Die Grossbank Credit Suisse kommt laut Medienberichten durch den Abgang weiterer Manager in Asien weiter unter Druck. So soll laut Bloomberg die stellvertretende Leiterin des Wealth Management für Asien die Bank verlassen haben. Und in Hongkong hätten fünf Private Banker gekündigt. Young Jin Yee habe letzte Woche ihren Rücktritt eingereicht, berichtete die Nachrichtenagentur unter...

