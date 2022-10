DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH bis FREITAG: Wegen der sogenannten Goldenen Woche anlässlich des Nationalfeiertags bleiben in China die Börsen.

TAGESTHEMA

Der US-Energiekonzern Exxon Mobil rechnet für das dritte Quartal per Ende September mit negativen Preiseffekten zwischen 1,4 bis 1,8 Milliarden Dollar und begründet dies in einer Eingabe an die SEC mit niedrigeren Ölpreisen im dritten Quartal als im zweiten Quartal. Exxon führt weiter aus, das man für das dritte Quartal zudem mit einem positiven Effekt von 1,8 bis 2,2 Milliarden Dollar auf die Ergebnisse dank der höheren Gaspreise rechne. Im zweiten Quartal verzeichnete das Unternehmen einen Nettogewinn von 17,85 Milliarden Dollar, verglichen mit 4,69 Milliarden im Jahr zuvor. Das Unternehmen begründete diesen erheblichen Gewinnsprung mit einer gestiegenen Produktion, höheren Umsätzen und einer strengen Kostenkontrolle in diesem Zeitraum. Der Umsatz lag bei 115,68 Milliarden Dollar.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht September Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +200.000 Stellen zuvor: +132.000 Stellen 14:30 Handelsbilanz August PROGNOSE: -67,70 Mrd USD zuvor: -70,65 Mrd USD 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 49,2 1. Veröff.: 49,2 zuvor: 43,7 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 56,0 Punkte zuvor: 56,9 Punkte 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.785,50 -0,5% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.584,50 -0,5% Nikkei-225 27.144,03 +0,6% Hang-Seng-Index 18.075,43 +5,8% Kospi 2.218,60 +0,4% Shanghai-Composite Feiertag S&P/ASX 200 6.815,70 +1,7%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Nach den kräftigen Kurszuwächsen am Vortag kommt Rückenwind von der Wall Street, wo die Kurse ebenfalls deutlich anzogen und die Indizes nahe den Tageshochs schlossen, gestützt von Spekulationen, dass die US-Notenbank und andere Zentralbanken möglicherweise ihr Zinserhöhungstempo drosseln könnten nach zuletzt schwachen Konjunkturdaten. In Hongkong schießt das Marktbarometer förmlich nach oben, hier gibt es Nachholbedarf, weil dort am Dienstag wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde. An den Festlandbörsen wie in Schanghai wird weiter nicht gehandelt, dort wird das Geschäft wegen der sogenannten Goldenen Woche erst am nächsten Montag wieder aufgenommen. Dass in Südkorea die Verbraucherpreise im September einen Tick weniger stark gestiegen sind, als erwartet, und das zum zweiten Mal in Folge, sorgt dort für keinen Impuls, dürfte aber von den Akteuren dennoch positiv zur Kenntnis genommen werden. Erneut stark nach oben geht es in Sydney. Dort wirkt nach, dass die australische Notenbank am Vortag überraschend die Leitzinsen nur um 25 und nicht um 50 Basispunkte erhöht hatte. Unter den Einzelwerten legt der Kurs des Elektroautobauers BYD nach besser als gedacht ausgefallenen September-Absätzen um über 9 Prozent zu.

US-NACHBÖRSE

Die Aktie des Autoteilehändlers Autozone reagierte kaum auf die Nachricht, dass das laufende Aktienrückkaufprogramm um 2,5 Milliarden Dollar aufgestockt wird. Auf Nasdaq.com stieg der Kurs um gut ein halbes Prozent. Wenig tat sich auch bei Bloom Energy (-0,7%) auf die Nachricht, dass der Softwareentwickler SK Ecoplant laut einer Pflichtmitteilung an die Börse einen Anteil von 11,5 Prozent an dem Experten für stationäre Stromversorgung erworben hat. Schnitzer Steel Industries gaben nach der Vorlage von Viertquartalszahlen um 2,8 Prozent nach. Smart Global büßten gut 3 Prozent ein, ebenfalls nach Vorlage von Geschäftszahlen des Technologieunternehmens.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 30.316,32 +2,8% 825,43 -16,6% S&P-500 3.790,93 +3,1% 112,50 -20,5% Nasdaq-Comp. 11.176,41 +3,3% 360,97 -28,6% Nasdaq-100 11.582,54 +3,1% 352,81 -29,0% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 1,08 Mrd 1,07 Mrd Gewinner 2.838 2.760 Verlierer 452 571 unverändert 120 137

Sehr fest - Nach der Vortagesrally liefen die Kurse nochmals deutlich nach oben. Teilnehmer verwiesen darauf, dass das vierte Börsenquartal saisonal besonders stark ausfalle und nach dem extrem schwachen September eine Gegenbewegung nicht ungewöhnlich sei. Vor allem aber gehe die Hoffnung um, dass die Zentralbanken ihre Zinserhöhungen weniger aggressiv angehen könnten wegen der Schwächesignale aus der Wirtschaft. Nahrung erhielt diese Erwartung von der unerwartet klein ausgefallenen Zinserhöhung der australischen Notenbank. Twitter waren zeitweise wegen einer "bevorstehenden Mitteilung" vom Handel ausgesetzt und sprangen nach Wiederaufnahme um 22,2 Prozent auf 52,00 Dollar. Tesla-Chef Elon Musk will Twitter nun doch übernehmen und das auch zum ursprünglich gebotenen Preis von 54,20 Dollar je Aktie, nachdem er zwischenzeitlich von seiner Offerte zurücktreten wollte. Poshmark steigerten sich um 13,1 Prozent. Der Online-Marktplatz verkauft sich selbst an den südkoreanischen Internetkonzern Naver. Eine 85-prozentige Kursexplosion verzeichneten Aeroclean. Der Experte für Luftreinigung will sich in einem Aktientausch mit dem Anbieter von Luftreinigungsanlagen Molekule zusammenschließen. Der Logistikkonzern Fedex (+5,1%), der kürzlich mit einer Gewinnwarnung verschreckt hatte, kündigte nun den beschleunigten Rückkauf von Aktien an.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,10 -0,4 4,11 337,1 5 Jahre 3,86 -1,9 3,88 260,3 7 Jahre 3,76 -0,1 3,76 231,8 10 Jahre 3,64 +0,3 3,63 212,7 30 Jahre 3,70 +2,4 3,68 180,2

Der Anleihemarkt beruhigte sich nach dem rasanten Kursanstieg vom Montag. Doch habe auch hier die Spekulation auf eine mildere Geldpolitik der US-Notenbank die Kurse tendeziell weiter gestützt, hieß es.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:14 % YTD EUR/USD 0,9965 -0,2% 0,9985 0,9883 -12,4% EUR/JPY 143,73 -0,2% 143,99 142,95 +9,8% EUR/GBP 0,8714 +0,1% 0,8702 0,8677 +3,7% GBP/USD 1,1435 -0,3% 1,1472 1,1388 -15,5% USD/JPY 144,22 -0,0% 144,23 144,66 +25,3% USD/KRW 1.417,34 +0,1% 1.416,34 1.425,25 +19,2% USD/CNY 7,1160 0% 7,1160 7,1160 +12,0% USD/CNH 7,0429 +0,0% 7,0403 7,0554 +10,8% USD/HKD 7,8498 +0,0% 7,8494 7,8499 +0,7% AUD/USD 0,6493 -0,1% 0,6502 0,6536 -10,6% NZD/USD 0,5750 +0,4% 0,5728 0,5749 -15,8% Bitcoin BTC/USD 20.216,29 -0,4% 20.296,02 19.884,68 -56,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab nach mit der Spekulation auf ein langsameres Zinserhöhungstempo und weil er als sicherer Hafen angesichts der wieder erwachten Risikofreude nicht gesucht war. Der Dollarindex verlor 1,4 Prozent, der Euro erreichte nahezu wieder die Parität zur US-Währung.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 86,35 86,52 -0,2% -0,17 +22,7% Brent/ICE 91,70 91,8 -0,1% -0,10 +24,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise legten nochmals deutlich zu mit der Erwartung, dass die Opec+ bei einem Treffen am Mittwoch die Produktion senken wird. Am Vortag war es bereits steil aufwärts gegangen mit Meldungen, die Organisation plane eine Reduzierung um über eine Million Barrel pro Tag. Der Preis für das Barrel US-Öl der Sorte WTI stieg um 3,5 Prozent auf 86,52 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.718,97 1.726,50 -0,4% -7,54 -6,0% Silber (Spot) 20,83 21,13 -1,4% -0,30 -10,7% Platin (Spot) 927,10 934,00 -0,7% -6,90 -4,5% Kupfer-Future 3,52 3,51 +0,2% +0,01 -20,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis profitierte von den gesunkenen US-Marktzinsen, dem schwächeren Dollar und von der Erwartung einer weniger falkenhaften US-Notenbank. Der Preis der Feinunze kletterte um 1,5 Prozent auf über 1.700 Dollar.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

NEUSEELAND - Geldpolitik

Die neuseeländische Notenbank hat den Leitzins um 50 Basispunkte auf 3,50 Prozent erhöht.

PHILIPPINEN - Inflation

Die philippinischen Verbraucherpreise sind im September um 6,9 Prozent zum Vorjahr gestiegen, stärker als Ökonomen mit 6,6 Prozent geschätzt hatten.

SÜDKOREA - Inflation

Die südkoreanischen Verbraucherpreise sind im September zum Vorjahr um 5,7 Prozent gestiegen. Ökonomen hatten 5,6 Prozent geschätzt.

UKRAINE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 05, 2022 02:10 ET (06:10 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.