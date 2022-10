Erstmals können Sie einen AKTIONÄR-Index aktiv mitgestalten: Wir suchen Ihre ganz persönlichen Lieblingsaktien, Depotkönige und Renditeperlen. Welche Aktie ist Ihr absoluter Favorit an der Börse? Die 10 beliebtesten Aktien der AKTIONÄR-Leser werden in einem brandneuen Index gebündelt. Obendrauf gibt es Apple-AirPods zu gewinnen! Wir suchen gemeinsam mit Ihnen die Top-Aktien für den Community Index 2022 - stimmen Sie jetzt für Ihre Favoriten ab und nehmen Sie am Gewinnspiel teil!10 Werte, auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...