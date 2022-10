Die Wall Street konnte auch am Dienstag deutliche Zugewinne verbuchen. Dies nicht nur als technische Gegenreaktion zu den massiven Verlusten im September. Hilfreich waren auch neue Zahlen vom Arbeitsmarkt. So wurden für den August insgesamt 10,05 Millionen offene Stellen gemeldet, was einen Rückgang um 10 % zu den Juli-Zahlen bedeutet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...