Deutschland und die Niederlande starten gemeinsam einen Förderaufruf für Grünen Wasserstoff und Grüne Chemie. Damit wollen die beiden Länder den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft beschleunigen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ( BMWK) haben den neuen Förderaufruf "Electrochemical Materials and Processes for Green Hydrogen and Green Chemistry" (ECCM) vorgestellt. Gemeinsam mit dem niederländischen Forschungsrat rufen ...

