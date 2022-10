ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Wacker Chemie vor Zahlen zum dritten Quartal von 145 auf 114 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Geoff Haire geht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie vorsichtiger an das operative Ergebnis (Ebitda) des Spezialchemiekonzerns heran als der Konsens. Eine Schwäche im Geschäft mit der Bauindustrie überlagere wohl die gute Preisentwicklung bei Polysilizium. Das gesenkte Kursziel begründete er auch mit einem höheren risikofreien Zinssatz und dem gesunkenen Wert des Siltronic-Anteils./tih/ajx

