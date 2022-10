Luzern (ots) -Die innovative Age-Tech-Lösung Nobi zur Erkennung und Vermeidung von Stürzen älterer Menschen ist in der Schweiz ab sofort über die Störi Licht AG für Kliniken, Alters- und Pflegeheime und Einrichtungen für betreutes Wohnen erhältlich.Nobi, Anbieter innovativer Technologien für die Altenpflege, tritt im Rahmen der internationalen Expansion des Unternehmens in den Schweizer Markt ein. Ab sofort ist die KI-basierte smarte Lampe Nobi über den lokalen Partner Störi Licht AG auch in der Schweiz erhältlich. Nobi bietet eine effektive Sturzerkennung und -prävention für ältere Menschen und liefert Bewohnerinnen und Bewohnern in Alters- und Pflegeheimen, betreuten Wohneinrichtungen oder Wohnungen mit Pflegeunterstützung so einen echten Mehrwert.Grundüberzeugung des belgischen Age-Tech-Unternehmens Nobi ist, dass innovative Technologien eine zentrale Rolle im Leben älterer Menschen spielen werden. "Die Bevölkerung altert in rasantem Tempo. Tatsächlich ist derzeit bereits ein Fünftel der europäischen Bevölkerung über 65 Jahre alt und bis 2040 wird es ein Viertel sein. Die Zahlen für die Schweiz decken sich dabei mit den europäischen Zahlen", so Roeland Pelgrims, Mitbegründer und CEO von Nobi. Die demographische Entwicklung stellt eine große Herausforderung für die Gesundheitssysteme dar, gerade auch in der Schweiz, wo bereits heute ein akuter Fachkräftemangel im Gesundheitswesen zu verzeichnen ist.Nobi entwickelt technologische Innovationen, um diese Herausforderungen einer alternden Bevölkerung zu bewältigen. "Dazu haben wir unsere KI-gesteuerte smarte Lampe entwickelt, deren Fokus derzeit auf der Sturzerkennung und -prävention liegt. In den kommenden Jahren wird sich Nobi zu einem ganzheitlichen Partner entwickeln, der ältere Menschen sowohl zu Hause als auch in einer professionellen Pflegeumgebung unterstützt", so Roeland Pelgrims weiter.Schnelle Hilfe nach einem Sturz ist entscheidend50 % der älteren Menschen, die länger als eine Stunde auf dem Boden liegen, sterben innerhalb von sechs Monaten nach dem Sturz. Schnelle Hilfe nach einem Sturz rettet Leben und sichert wertvolle Lebenszeit. Die smarte Lampe erkennt daher sofort, wenn ein Bewohner stürzt, und fragt selbständig nach, wie der Zustand ist. Im Notfall informiert sie automatisch Pflegekräfte oder Angehörige. Falls nötig, wird der Rettungsdienst benachrichtigt, dem Nobi bei entsprechender Integration auch die Türöffnen kann.SturzpräventionNobi unterstützt nicht nur bei einem Sturz, sondern trägt auch aktiv dazu bei, dass es gar nicht erst zu Stürzen kommt. Deshalb leuchtet Nobi mit sanftem Licht, wenn eine Bewohnerin oder ein Bewohner nachts aufrecht im Bett sitzt. Steht die Person auf, zum Beispiel, um ins Bad zu gehen, erhellt die smarte Lampe automatisch den gesamten Raum. Das hilft älteren Menschen, sich besser zu orientieren und so zu vermeiden, dass sie stolpern oder gegen ein Hindernis stossen. In Pflegeheimen, Einrichtungen für betreutes Wohnen oder Krankenhäusern entlastet Nobi das Pflegepersonal so spürbar.Mehrfach prämiertes DesignAuch das Design von Nobi sorgt für Massstäbe und erhielt zwei goldene Auszeichnungen in den Kategorien "Consumer" und "Business Innovation" des renommierten "Henry van de Velde Awards" sowie den German Design Award 2022. Damit unterstreicht Nobi seinen Anspruch, würdevolles Leben im Alter zu ermöglichen, in dem es nicht nur Sicherheit durch seine innovative Technologie bietet, sondern auch ein attraktives Wohnambiente für ältere Menschen liefert.Nobi nun auch in der Schweiz verfügbarNobi ist ab sofort für Pflegeheime und Einrichtungen für betreutes Wohnen in der Schweiz erhältlich. "Im Rahmen unserer internationalen Expansion haben wir uns bewusst für die Zusammenarbeit mit lokalen Distributoren entschieden. Mit der Störi Licht AG konnten wir einen starken Partner für die Schweiz gewinnen", so Roeland Pelgrims.Peter Schwarber, CEO der Störi Licht AG: "Wir freuen uns, Nobi und Nobita exklusiv in der Schweiz vertreiben zu dürfen. Zumal das intelligente Lampensystem sowohl für Patientinnen und Patienten als auch für Pflegekräfte zahlreiche Vorteile mit sich bringt."Produktfeatures der Nobi-Lampe- - 24/7-Überwachung: Sicherheit für ältere Menschen rund um die Uhr.- - Unauffällig: attraktives Design in Form einer Lampe.- - Keine Umbauten nötig: Nobi ist einfach zu installieren und benötigt keine neue Verkabelung. Die bisherige Deckenleuchte wird einfach durch Nobi ersetzt. Nobi benötigt nur Strom und eine funktionierende WiFi-Verbindung.- - Datenschutz: Die smarten Lampen von Nobi sind mit einem leistungsstarken Prozessor ausgestattet, der es ermöglicht, die Bilder in der Lampe zu analysieren, ohne sie an die Cloud zu senden. Die Option, Bilder im Notfall zu teilen, kann von Bewohnerinnen und Bewohnern deaktiviert werden. Sie entscheiden auch, wer Zugang zu Daten und Alarmmeldungen hat.- - Nobi unterstützt den zirkadianen Rhythmus: Die Lichtfrequenz von Nobi folgt dem Biorhythmus, der dem Menschen unbewusst eine Tagesstruktur gibt und sich positiv auf das allgemeine Wohlbefinden auswirkt: helles Licht am Morgen für ein frisches und waches Gefühl- warmes, weiches Licht am Abend für eine ruhige Nacht.- Über Nobi- Nobi ist ein 2018 in Belgien gegründetes Age-Tech-Unternehmen, das sich für das Recht auf ein würdevolles, sicheres und glückliches Leben im Alter einsetzt. Zentrales Produkt ist die KI-basierte smarte Lampe des Unternehmens, die die Sicherheit älterer Menschen überwacht. Ihre Hauptfunktion: Sturzerkennung und Sturzprävention. Die smarten Lampen von Nobi unterstützen ältere Menschen zu Hause und das Pflegepersonal in Einrichtungen für betreutes Wohnen, Gesundheitszentren und Servicewohnungen. Sie ermöglichen eine gezieltere Betreuung älterer Menschen und entlasten die vielbeschäftigten Pflegekräften spürbar. Diese können ihre knappe Zeit verstärkt für die Aufgaben verwenden, die das Leben und die Zufriedenheit älterer Menschen verbessern. Nobi beschäftigt derzeit etwa 40 Mitarbeiter und ist in Belgien, den Niederlanden, den Vereinigten Staaten, Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Ungarn, Grossbritannien und Kanada aktiv. Nobi verfügt über einen internationalen Beirat mit Fachleuten aus den Bereichen Altenpflege, Medizin und Smart-Home-Technologie. Nobi wurde im Februar von flämischen und niederländischen Gesundheitsexperten zur "vielversprechendsten Gesundheitsinnovation 2022" gekürt. Das Produkt und das Design von Nobi haben ebenfalls mehrere Auszeichnungen erhalten. 