Was heute bei Paion los ist, haben wir schon lange nicht mehr erlebt. So springt der Kurs um rund sechs Prozent nach oben. Mit diesem Anstieg kostet ein Anteilsschein nun 0,84 EUR. War das der Startschuss eines neuen Höhenflugs?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführlichen Sonderanalyse zu Paion erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Paion-Analyse einfach hier klicken.

Das große Bild hat sich durch diesen Anstieg erheblich verbessert. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund zwölf Prozent. Dieser Hochpunkt verläuft bei 0,93 EUR. Die Anleger werden in den kommenden Tagen bei Paion also ganz genau hinsehen.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft langfristig orientierten Börsianern derzeit nicht. Schließlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...