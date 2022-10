Okayama, Japan (ots/PRNewswire) -Hayashibara Co., Ltd., ein Mitglied der Nagase Group mit Hauptsitz in Okayama City, Westjapan, veranstaltete am 8. September 2022 mit Unterstützung der japanischen Gesellschaft für angewandte Glykowissenschaften das 24. Trehalose-Symposium.Foto: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104815/202209297422/_prw_PI1fl_JX2ftzQv.pngDiese hochspezialisierte akademische Veranstaltung ist nach dreijähriger Unterbrechung wieder in Tokio vertreten und zog 231 Teilnehmer aus verschiedenen Bereichen an, die persönlich und online teilnahmen. Forscher aus dem In- und Ausland präsentierten ihre grundlegenden und angewandten Forschungsergebnisse über Trehalose. Die Vorträge betragen die Entwicklung einer Methode zur Stabilisierung von Impfstoffen, die den Transport ohne Kühlkette ermöglicht, Grundlagenforschung zur Beeinflussung des Eissteinwachstums durch Trehalose, um verbesserte Auftautechniken für kryokonserviertes biologisches Gewebe zu ermitteln, sowie Forschungsarbeiten zur Anwendung von Trehalose in der chirurgischen Behandlung unter Nutzung der Autophagie (Recyclingfunktion innerhalb von Zellen), die 2016 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde.Während einer Diskussionsrunde, gefolgt von den Präsentationen, teilten japanische Experten ihre Ansichten darüber mit, warum und wie die meisten Organismen Trehalose im Vergleich zu anderen Kohlenhydraten verwerten. Am Ende der Sitzung sprachen die Referenten über ihre Ansichten und Erwartungen für die zukünftige Forschung und Entwicklung und wiesen gleichzeitig auf die Bedeutung der Grundlagenforschung hin.Hayashibara setzt sich für die Fortsetzung des Trehalose-Symposium ein und bietet Forschenden auf der ganzen Welt eine Gemeinschaft, in der sie ihre Ergebnisse präsentieren und durch den Austausch mit Kollegen nützliche Informationen erhalten können. Durch sein Engagement in der Grundlagenforschung für Trehalose möchte Hayashibara mit dem Trehalose-Symposium zum Aufbau einer nachhaltigen Gesellschaft beitragen.Einzelheiten zum Symposium finden Sie auf:https://www.hayashibara.co.jp/data/6801/en_symposium_tp/Die letzten 187 Präsentationen finden Sie unter:https://www.hayashibara.co.jp/data/6753/en_rd_tp/Über das Trehalose-Symposium,Das 1997 gegründete Trehalose-Symposium fördert Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich Trehalose und unterstützt Forschende bei der Veröffentlichung ihrer Entdeckungen. In den letzten 20 Jahren haben 187 Forscher mit einem multidisziplinären wissenschaftlichen Hintergrund die Eigenschaften von Trehalose und seine Funktionalitäten vorgestellt.Über TrehaloseTrehalose, die in Lebensmitteln wie Pilzen enthalten ist, ist ein natürlich vorkommendes Disaccharid, das seit langem für seine biochemische Wirkung zum Schutz von Zellen und Geweben unter trockenen Bedingungen bekannt ist. Studien haben gezeigt, dass die physikalisch-chemischen Eigenschaften der Trehalose, wie z. B. die Wasserbindung und Kristallisationsfähigkeit für die Schutzfunktion verantwortlich sind. Die Entwicklung der angewandten Forschung ermöglichte es der Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie, Trehalose in ihren kommerziellen Produkten einzusetzen.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hayashibara-lasst-das-trehalose-symposium-wieder-aufleben-um-seine-bahnbrechenden-moglichkeiten-in-der-menschlichen-biochemie-zu-enthullen-301641268.htmlPressekontakt:Yumiko Okabe,PR,Hayashibara Co.,Ltd.,Tel.: +81-86-206-2132,E-Mail: HB96502@hb.nagase.co.jpOriginal-Content von: Hayashibara Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139912/5336680