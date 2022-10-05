Anzeige
Mehr »
Login
Mittwoch, 05.10.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 678 internationalen Medien
Neuer Hot Stock: 20 Mal Kaufen! Alle Zeichen stehen auf „Rallye-Alarm"
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A116HF ISIN: JE00BMH4MR96 Ticker-Symbol: 2MY 
Frankfurt
31.03.22
09:16 Uhr
0,017 Euro
0,000
0,00 %
Branche
Internet
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
MYSALE GROUP PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MYSALE GROUP PLC 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
MYSALE
MYSALE GROUP PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
MYSALE GROUP PLC0,0170,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.