FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MYSALE GROUP PLC 2MY JE00BMH4MR96
AB/FROM ONWARDS 05.10.2022 09:30 CET
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MYSALE GROUP PLC 2MY JE00BMH4MR96
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