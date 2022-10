DJ MÄRKTE EUROPA/Kleine Gewinnmitnahmen nach Vortagsrally

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter sind Europas Börsen zur Wochenmittte in den Handel gestartet. Nach der fulminanten Erholungsrally am Vortag gibt es kleinere Gewinnmitnahmen. Der DAX verliert 0,3 Prozent auf 12.629 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt 0,4 Prozent nach auf 3.470 Punkte. Abzuwarten bleibt allerdings, ob das Plus der vergangenen drei Tage einmal mehr eine Bärenmarkt-Rally war, oder die mehrfach getestete Unterstützung bei 12.000 Punkten die Basis für eine tragfähige längere Erholung liefern kann.

Im Fokus steht weiter die Entwicklung der US-Zinsen. Deren Rückgang hatte zuletzt für die Kursrally an den Anleihenmärkten gesorgt und damit auch die Aktien nach oben gezogen. Der US-Markt rechnet aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 64 Prozent mit einer Zinserhöhung der Fed um weitere 75 Basispunkte auf der nächsten Sitzung.

Die Société Générale ist aber skeptisch, ob die Treasury-Preise noch viel Spielraum nach oben haben. "Ich bin der Meinung, dass die Rally am Anleihemarkt so weit wie möglich fortgeschritten ist. Wenn die Renditen wieder steigen, werden die Aktien zu kämpfen haben und der Dollar wieder anziehen", sagt Kit Juckes, globaler Makrostratege.

Opec-Treffen berät wohl über Förderkürzung

Die Ölpreise zeigen sich kaum verändert. Die Bewegungen dürften sich im Vorfeld des Treffens der Opec+ im Tagesverlauf im Rahmen halten. Dort wird auf voraussichtlich über eine Produktionskürzung um bis zu 1,5 Millionen Barrel pro Tag beraten. "Der stellvertretende russische Ministerpräsident Novak wird teilnehmen, was darauf hindeutet, dass die Gruppe auf eine erhebliche Produktionskürzung vorbereitet ist und Einigkeit zeigt", sagt Stephen Innes, Marktstratege bei SPI Asset Management.

Gelobt wird indes Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck für seine Kritik an diversen Förderländern. Ähnlich wie bei den Ölfirmen hatten Händler schon oft kritisiert, dass auch befreundete Länder die Notlage der EU für Übergewinne ausgenutzt haben. Es sei zudem nur schwer verständlich, dass die Opec in einer Energie-Notlage Förderkürzungen wolle. Habeck sprach nun an, dass oft "Mondpreise" für Gas verlangt wurden, besonders aus den USA.

PMIs für Service-Bereich im Blick

Auf der Agenda stehen die globalen Einkaufsmanager-Indizes (PMIs) für den Service-Bereich. Geachtet wird dabei vor allem auf die Lohnentwicklung. Auch der ISM-Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe aus den USA am Nachmittag wird auf Löhne und Auftragseingänge hin abgeklopft. Für Hoffnung auf eine Entspannung am Arbeitsmarkt und damit weniger Lohndruck hatte der JOLTS-Report in den USA gesorgt. Dort war die Zahl der offenen Stellen zurückgegangen. Positiv überrascht hat derweil eine bessere Industrieproduktion in Frankreich.

Shop Apotheke erfreut mit Umsatzanstieg

Im DAX geben Continental und die die Aktien von Fresenius und Fresenius Medical Care (FMC) je über 2 Prozent nach. Die Rally der Technologiewerte geht jedoch ungebremst weiter, Infineon legen um 3,0 Prozent zu. Die meisten anderen DAX-Werte notieren mit Veränderungen im Null-Komma-Bereich.

Um 3,7 Prozent nach oben geht es mit den Aktien der Shop Apotheke. Hier konnte der Umsatz bei den nicht verschreibungspflichtigen Produkten im dritten Quartal um 22 Prozent gesteigert werden, Analysten hatten eine Zunahme um über 20 Prozent erwartet. Besonders positiv wird gewertet, dass eine positive bereinigte EBITDA-Marge für das Quartal erwartet wird.

In London fallen Tesco nach anfänglichen Gewinnen nun um 1,6 Prozent. Die Zahlen zum ersten Halbjahr werden als solide eingestuft. Die Citi-Analysten gehen davon aus, dass der nach Marktanteilen größte britische Einzelhändler dank seiner konsequenten Ausrichtung und der Verbesserung seines Angebots im Vergleich zu Discountern und Supermärkten in der Lage sein werde, nachhaltiges Wachstum über alle Zyklen hinweg zu erzielen.

