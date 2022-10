Oberhaching (ots) -Die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG kündigt die nächsten Auszahlungen an: Im Dezember schütten sieben Private-Equity-Dachfonds aus. Tausende RWB Anlegerinnen und Anleger werden in Kürze über alle wichtigen Eckdaten inklusive der individuellen Auszahlungsbeträge informiert. Insgesamt erhöht sich die Zahl der in 2022 getätigten Ausschüttungen damit auf 18 und erreicht erneut das Niveau der beiden Vorjahre.Die angekündigten Auszahlungen im Überblick:RWB Secondary I: 20 Prozent (5. Auszahlung)RWB Secondary II: 10 Prozent (9. Auszahlung)RWB Secondary III: 10 Prozent (7. Auszahlung)RWB Secondary IV: 10 Prozent (5. Auszahlung)RWB Germany II: 10 Prozent (5. Auszahlung)RWB China IV: 10 Prozent (3. Auszahlung)RWB Direct Return: 5 Prozent (2. Auszahlung)"Das herausfordernde Kapitalmarktumfeld verunsichert viele Marktteilnehmer. Wir freuen uns, bei den RWB Anlegern mit den Auszahlungen für etwas Stabilität sorgen zu können", sagt Norman Lemke, Vorstand der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG. "Der Private-Equity-Markt ist nicht vollkommen immun gegenüber der Marktlage, schwankt aber deutlich geringer im Vergleich etwa zum Aktienmarkt. In Verbindung mit anhaltenden Rückflüssen, wie wir sie in unseren Dachfonds beobachten können, verbessert Private Equity daher das Risiko-Ertrags-Profil eines jeden Portfolios", so Lemke weiter.Über die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG:Die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG (RWB) bietet Privatanlegern seit 1999 einen Zugang zu hochqualitativen institutionellen Private-Equity-Fonds. Über sicherheitsorientierte Dachfondslösungen ermöglicht die RWB den Einstieg in die Anlageklasse zielgruppengerecht ab 5.000 Euro bzw. 50 Euro im monatlichen Ratensparplan. Mit über 150.000 Beteiligungsverträgen ist das Haus der erfahrenste Anbieter Europas in diesem Kundensegment.Mehr unter: www.rwb-ag.dePressekontakt:Philipp KlöcknerTel.: 089/6666 94-565E-Mail: philipp.kloeckner@mpe.agOriginal-Content von: RWB PrivateCapital Emissionshaus AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122777/5336790