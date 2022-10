Freiburg (ots) -



Ein Nationalspieler pfeift in der Kreisklasse: Matthias Ginter hat seine Bodenständigkeit wieder einmal unter Beweis gestellt. Nach seiner Rückkehr in den Breisgau konnte Ginter mit seinem Schiedsrichterauftritt beim Spiel der Reserveteams von March und Burkheim weitere Sympathiepunkte sammeln. Mit solchen Aktionen macht er den Profifußball, der zeitweise die Bodenhaftung verliert, wieder nahbarer und menschlicher. Klasseauftritt in der Kreisklasse, Herr Ginter. http://mehr.bz/bof8657



Pressekontakt:



Badische Zeitung

Anselm Bußhoff

Telefon: 07 61 - 4 96-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de



Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/5336843

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de