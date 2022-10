Linz (www.anleihencheck.de) - Vor einer Woche notierte der EUR/USD Kurs bei 0,9550 und die Frage war, ob die 0,95er Marke halten wird, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Aktuell sei der Widerstand 0,9885 durchbrochen und Werte bis 0,9998 erreicht worden. Die Ursachen einer möglichen Trendumkehr lägen wieder einmal bei den Notenbanken EZB (Europäische Zentralbank) und FED (US Notenbank). Die hohe Inflation der Euro-Zone von 10,0% und die gestern veröffentlichten Produzentenpreise, die durch die hohen Energiepreise gegenüber dem Vorjahr um 43% gestiegen seien, würden das Teuerungsziel der EZB von 2% stark belasten. Weitere Zinsanhebungen würden die Folge sein. ...

