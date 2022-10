München (www.anleihencheck.de) - Die Frage, ob die Konjunkturpläne der neuen britischen Regierung die Krise auf eine neue Ebene heben, beschäftigte in den vergangenen Tagen die Marktteilnehmer, so Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.Zwar würden Belastungsfaktoren seit Monaten das Bild prägen, allerdings hätten die weitreichenden Steuersenkungspläne für eine neue Eskalation und heftige Turbulenzen an den Finanzmärkten gesorgt. Das seien schließlich gewagte Pläne für ein Land, das bereits mit einem Bein in der Rezession stecke und dessen Inflation gerade die zehn-Prozent-Marke überschritten habe. Bis zum Jahresende erwarte die Bank of England sogar Inflationsraten von bis zu 13 Prozent in der Spitze. ...

