Also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich habe das Gefühl, dass das Jahr 2022 ein gewisses Potenzial besitzt, um in Sachen Börsenkorrektur Geschichte zu schreiben. Denn schon in den ersten sechs Monaten ging es ja an den wichtigsten Börsen mit den Kursen abwärts. Und nun schickt sich die zweite Jahreshälfte an, dem ganzen Treiben noch die Krone aufzusetzen. Blickt man auf die Märkte, dann erkennt man, dass die großen Indizes wie Dow Jones, S&P 500 und der Nasdaq Composite sowie auch unser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...