Das Ad Tech Unternehmen YOC AG (ISIN: DE0005932735) steigert im dritten Quartal nach vorläufigen ungeprüften Zahlen sein Umsatzwachstum auf Konzernebene gegenüber den Halbjahreszahlen nochmals. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022 konnten Umsatzerlöse in Höhe von rund 15,0 Mio. EUR realisiert werden. Dies entspricht einem Wachstum zum Vorjahreszeitraum in Höhe von rund 29 % (9M/2021: 11,7 Mio. EUR). In diesem Kontext steigt das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)* voraussichtlich um bis zu 50 % auf 1,7 Mio. EUR bis 1,8 Mio. EUR (9M/2021: 1,2 Mio. EUR). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...