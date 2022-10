Der französische Impfstoffhersteller Valneva konnte zuletzt endlich mal wieder mit positiven Nachrichten punkten. So wollte sich das Unternehmen über eine Kapitalerhöhung rund 40 Millionen Euro an frischem Kapital beschaffen, doch die Nachfrage war offenbar so groß, dass man nun sogar für 103 Millionen Euro neue Aktien ausgibt. Die größte Nachfrage kam von einem Biotech-Investor aus den USA…

So zeigte Deep Track Capital als neuer Name unter größeren Investoren deutliches Interesse an Valneva. Gerüchten zufolge haben die US-Amerikaner in etwa die Hälfte der gesamten Neuemission gezeichnet. Auch der bisherige Großaktionär - eine französische Investmentbank - hat einen guten Teil gezeichnet.

An der Börse rutschte die Aktie nach dieser Verwässerung natürlich zunächst einmal in den Keller, ehe schließlich zum Ende der Vorwoche ...

